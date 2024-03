Mejores despachos de abogados en Zaragoza, ¿cómo elegir?

En el amplio y, a veces confuso mundo del derecho, se entrelazan una multitud de disciplinas, cada una con sus propias complejidades y especializaciones. Sin embargo, a la hora de escoger un abogado, no debemos abrumarnos por la oferta y desconocimiento en este campo. Es importante saber que cada despacho de abogados normalmente se especializa en una serie de disciplinas: algunos en divorcios, otros en penal, etc. Elegir un abogado en Zaragoza o en cualquier ciudad no debería ser un proceso muy complicado siempre y cuando tengas claro qué disciplina necesitas cubrir.

La diversidad del derecho: conoce sus principales disciplinas

A la hora de escoger un despacho de abogado, el principal hándicap viene de la mando de que tenemos un problema que requiere de un profesional del derecho, pero no tenemos claro de cuál en concreto. Un error muy común es pensar que todos los abogados están preparados para cubrir todo tipo de situaciones y sucesos, no.



Al igual que en otras disciplinas como en medicina, en la que los cada médico se especializa en un campo, en el derecho ocurre igual. Por lo que el primer paso para escoger tu abogado es saber cuál necesitas. Por ello, te contamos cuáles son las principales disciplinas dentro del derecho, para que tengas claro con cuál encaja tu problema y qué abogado deberás buscar.



• Derecho Civil: Regula las relaciones entre individuos y entidades privadas, como contratos, propiedad, herencias y familia.

• Derecho Penal: Se ocupa de los delitos y sus consecuencias, incluyendo acusaciones, juicios y penas.

• Derecho Laboral: Trata las relaciones entre empleadores y empleados, abordando temas como contratos laborales, condiciones de trabajo y conflictos laborales.

• Derecho Mercantil: Regula las actividades comerciales y empresariales, incluyendo contratos comerciales, sociedades, fusiones y adquisiciones.

• Derecho Fiscal: Se encarga de las normativas relacionadas con los impuestos, tanto para individuos como para empresas.

• Derecho Administrativo: Regula la actuación de las administraciones públicas y sus relaciones con los ciudadanos, incluyendo temas como licencias, sanciones y recursos administrativos.

• Derecho Constitucional: Establece los principios y normas fundamentales que rigen un país, incluyendo la organización del Estado, los derechos y libertades de los ciudadanos y el sistema de gobierno.

• Derecho Internacional: Los abogados de extranjería regulan las relaciones entre estados y organismos internacionales, abordando cuestiones como tratados, conflictos internacionales y derechos humanos.

El ranking de los 5 mejores despachos de abogados en Zaragoza

Una vez que sabes qué tipo de despacho de abogados necesitas, puedes buscar en internet o pedir recomendaciones de gente cercana para escuchar distintas opiniones. Con todo, aquí te dejamos un top 5 de los mejores despachos de abogados de Zaragoza basados en su experiencia y profesionalidad.

Montuenga Abogados: Con una reputación consolidada en el ámbito del derecho civil y mercantil, Montuenga Abogados se destaca por su compromiso con la excelencia y la atención personalizada a cada cliente.

Advanced Abogados: Especializados en derecho laboral y penal, Advanced Abogados cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados que brindan soluciones efectivas y estratégicas a sus clientes.

Lafuente Mozas Abogados: Reconocidos por su experiencia en derecho de familia y su enfoque compasivo hacia sus clientes, Lafuente Mozas Abogados ofrece asesoramiento legal integral en situaciones delicadas.

Cuatrecasas Abogados: Con una presencia internacional, Cuatrecasas Abogados se distingue por su experiencia en derecho fiscal y su capacidad para gestionar casos complejos tanto a nivel nacional como internacional.

Garrigues Abogados: Como uno de los despachos más grandes de España, Garrigues Abogados ofrece una amplia gama de servicios legales, destacándose en áreas como el derecho empresarial y la resolución de conflictos.



Cada uno de los despachos mencionados ofrece servicios de alta calidad en diferentes áreas del derecho, brindando a los clientes la seguridad y confianza necesarias para enfrentar cualquier situación legal que se presente. Recuerda siempre investigar y comparar antes de tomar una decisión, ya que la elección del abogado adecuado puede marcar la diferencia en el resultado de tu caso.

