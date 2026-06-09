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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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09 JUN 2026|

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El tren Zaragoza-Caspe-Barcelona recupera todo su trayecto aunque con transbordo en Mora La Nova

Hasta este lunes algunos tramos se tenían que realizar por carretera debido a las obras de mejora en la infraestructura. La medida en la parada catala será temporal y se debe a una reorganización operativa

Estación de tren de Caspe / S.F.
Estación de tren de Caspe / S.F.

La COMARCA09 06 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

Desde este lunes la línea de tren Zaragoza-Caspe-Barcelona recupera todo su trayecto tras cerca de cuatro meses con el tramo entre Reus y Ribarroja de Ebro cortado. No obstante, la operadora ferroviaria ha informado de que los viajeros tendrán que realizar un transbordo entre trenes en la parada de Mora La Nova debido a causas de reorganización.

La conexión entre ambos trenes será inferior a los 20 minutos de espera y será una medida temporal. Desde Renfe aseveran que este cambio no perjudicará a los viajeros dado que el de salida no partirá hasta que llegue el anterior, ante la preocupación de los usuarios por los recurrentes retrasos e incidencias en la línea.

Los servicios ferroviarios de viajeros de Renfe con salida desde Barcelona recuperan además sus horarios habituales. En cuanto a cambios, el primer tren entre Mora la Nova y Zaragoza adelanta cuatro minutos su salida (de las 5:35h a las 5:31h) y el resto mantienen los horarios que tenía hasta la fecha.

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