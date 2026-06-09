El tren Zaragoza-Caspe-Barcelona recupera todo su trayecto aunque con transbordo en Mora La Nova

Desde este lunes la línea de tren Zaragoza-Caspe-Barcelona recupera todo su trayecto tras cerca de cuatro meses con el tramo entre Reus y Ribarroja de Ebro cortado. No obstante, la operadora ferroviaria ha informado de que los viajeros tendrán que realizar un transbordo entre trenes en la parada de Mora La Nova debido a causas de reorganización.

La conexión entre ambos trenes será inferior a los 20 minutos de espera y será una medida temporal. Desde Renfe aseveran que este cambio no perjudicará a los viajeros dado que el de salida no partirá hasta que llegue el anterior, ante la preocupación de los usuarios por los recurrentes retrasos e incidencias en la línea.

Los servicios ferroviarios de viajeros de Renfe con salida desde Barcelona recuperan además sus horarios habituales. En cuanto a cambios, el primer tren entre Mora la Nova y Zaragoza adelanta cuatro minutos su salida (de las 5:35h a las 5:31h) y el resto mantienen los horarios que tenía hasta la fecha.