Renfe fletará autobuses este fin de semana entre la capital aragonesa y La Zaida por un corte en la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona

El tramo de tren entre Zaragoza y La Zaida de la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona se hará por carretera este fin de semana por trabajos de mejora en la infraestructura que está acometiendo Adif. Renfe fletará tanto el sábado como el domingo el transporte alternativo, que se realizará en autobús. Asimismo, se suprimirán las paradas de Portillo, Goya y Miraflores en la capital aragonesa.

El plan alternativo por carretera implica que el punto de origen y destino de los viajes en Zaragoza capital esté en la estación de autobuses de Delicias, en las dársenas 21 a 24. En total, se verán afectados tres trenes de media distancia por sentido cada día y los horarios se verán ligeramente modificados. La información se puede consultar en la página web de la operadora ferroviaria www.renfe.com .

Cabe recordar que en esta misma línea, y tras distintas obras de mejora, se han reabierto el tramo entre Sant Vicenç de Calders y El Prat y el trayecto entre Riba-roja y Mora La Nova. De esta forma, y con la excepción de los días 13 y 14 de este mes, todo el recorrido de la línea Zaragoza-Caspe-Tarragona-Barcelona se realiza actualmente en tren, con un cambio a otro tren en Mora la Nova.