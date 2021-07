El Melocotón D.O. de Calanda espera acercarse a la campaña «histórica» de 2020

El sector del Melocotón de Calanda con Denominación de Origen espera una campaña parecida o ligeramente inferior a la del año pasado, que calificaron de «histórica». En 2020 se certificó casi un millón de kilos más alcanzando los 4,5 millones y la climatología respetó al melocotón sin pedrisco ni lluvias persistentes durante la recogida.

Sin embargo, este año no ha sido así. La pasada primavera hubo afecciones por las heladas causando que el fruto se quedara sensible y recientemente cayó pedrisco por lo que se prevé que la cosecha total se reduzca entre un 10 y un 15%. No obstante, esto no tiene por qué afectar a la Denominación Melocotón de Calanda, ya que el balance final dependerá de los kilos que se certifiquen. «La calidad no se discute porque si no se llega no se certifica el melocotón, por eso puede que la cosecha sea menor pero si el producto alcanza los estándares pueden igualarse los kilos que finalmente se certifiquen. Ya llevamos varios años que vamos aumentando la cantidad final y en 2020 la campaña fue muy buena», explica el presidente de la D.O; Samuel Sancho. También se espera repetir con los buenos precios, a lo que también ayudaría si se reduce ligeramente la producción.

El incremento del consumo nacional ha conllevado que no haya hecho mella que el covid repercutiera negativamente en la exportación. No se abren nuevos mercados y solo se han mantienen los clientes fijos al aumentar el consumo interno y los precios. Los principales compradores son Alemania y Suiza. Después, Portugal e Italia. «En 2020 como el Melocotón Denominación de Origen fue muy demandado a nivel estatal y sus precios altos, la exportación se redujo», precisa Sancho.

Se ha preparado un albergue

El sector está «tranquilo» en cuanto al covid gracias a que la consejería de Sanidad vacunó a todos los trabajadores del sector. En el Bajo Aragón Histórico ya se vivió en 2020 una campaña medianamente normal y alejada de los importantes brotes de otras zonas frutícolas de Aragón. Las normas que se impusieron de control de las contrataciones y de sus viviendas no cogieron de nuevas al sector bajoaragonés, que cree que fue la principal causa de que no se produjeran grandes contagios y solo «hechos puntuales».

El melocotón lleva muchos años contratando en origen y habilitando espacios que sirven de vivienda a sus trabajadores durante la campaña, que moviliza unas 1.500 personas que ascienden hasta las 2.000 en el punto álgido, el embolsado en el que se trabaja ahora. Por si fuera necesario la Comarca del Bajo Aragón preparía un centro de aislamiento covid en el albergue de Calanda, cedido por el Ayuntamiento, aunque la previsión es que no será necesario abrirlo. El Centro de Salud calandino participaría en las labores de derivación y coordinación en caso de brote junto con Salud Pública, los Servicios Sociales comarcales trabajarían para garantizar la manutención y la higiene en el centro y se contaría con la participación de la Guardia Civil para la vigilancia.

El coronavirus ha incrementado también los requisitos administrativos que deben seguir los agricultores, obligados a pasar cada vez más tiempo en el despacho entre papeles que en el campo. «Cada vez sufrimos más trabas así que no nos coge de nuevo pero tengo mis dudas de que tanta burocracia sirva para algo. Habría que revisarla y mantener la necesaria, no solo por justificar que se nos exige mucho», apunta el presidente de la D.O.

Otro cambio de tendencia provocado por el covid es que el pasado verano hubo un aumento notable de trabajadores bajoaragoneses debido a las restricciones en la hostelería mucho mayor que el provocado por la crisis de 2008. Este contingente local ayudó en una campaña «justa» de personal. En algunas semanas la mano de obra bajoaragonesa llegó a suponer el 50% del total aunque la media durante la campaña fue del 30-40%.