Mesa redonda sobre la explotación sexual y la trata de personas este jueves en Alcañiz

La consejería de Acción Social y Mujer de la Comarca del Bajo Aragón conmemora este jueves el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas con una mesa debate a las 19.00 en el Teatro Municipal de Alcañiz con entrada libre hasta completar aforo. Participarán como ponentes la periodista y escritora Marta Robles, autora del libro y el corto de mismo nombre ‘La chica a la que no supiste amar’; la teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, Silvia Gil; la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goikoetxea; y Pilar Paúl, trabajadora social del programa de trata de seres humanos de la fundación Cruz Blanca.

Al principio se proyectará el corto de Robles, quien al finalizar el acto firmará ejemplares de su novela. Precisamente el cortometraje recoge el primer capítulo del libro donde, como en todas las novelas negras canónicas, se encierran las claves de la historia principal que se cuenta en el libro. En unos minutos se visita el miserable cuarto de un burdel, donde una chica africana aguarda, aprisionada por el peso de sus recuerdos de una vida terrible y llena de sufrimiento, la visita del próximo hombre que haga uso de su cuerpo. Cuando ese hombre llega, ella, siguiendo el ritual impuesto de las esclavas, se desnuda, sumisa, frente a él, que le pide que se vuelva y le descerraja un tiro en la cabeza. Cuando cae al suelo se ve que sus pechos ya no existen porque han sido objeto de una chapucera mastectomía. Entonces el hombre, inclemente, pronuncia una frase dolorosamente inolvidable: «Una puta sin tetas, ¿para qué sirve una puta sin tetas?». Lo que sucede después deja constancia de la sordidez de un mundo donde la vida no vale nada y las mujeres no son más que una mercancía que, si se estropea, se convierte en un material de desecho que hay que tirar a la basura.