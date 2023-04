Los Meseguer Sierra y la herencia de la Cuadrilla de La Puebla

Momentos, personas y recuerdos. Si piensa en qué es la Semana Santa para ella, María Arbiol pronuncia estas tres palabras. «Ni he nacido ni he vivido en La Puebla pero no concibo la Semana Santa de otra forma que no sea allí con mi familia», dice. De casta le viene, pues lleva Meseguer de segundo apellido. «Mi primer recuerdo es estar con mi madre limpiando el Nazareno, y ahí está la esencia de estos días: los preparativos, verte, conversar antes de salir a la procesión y después, comiendo y cenando comentar cómo ha ido y, desde luego, tocar el tambor todas las horas posibles», sonríe.

Ella y su hermano Joaquín son hijos de Pilar, que co-fundó junto a sus hermanas Rosario y Lola y más vecinos la cofradía del Nazareno en los años 70. Como consecuencia, la mayoría de los hijos también pertenecen al Nazareno. Pilar falleció muy pronto pero de que esté muy presente se encarga su familia. Y es una familia grande, de cinco hermanas (Natividad, Pilar, Rosario, Carmen y Lola) y un hermano, Santiago que además es el mayor de una saga que cada año lo deja todo para reunirse y tocar el tambor con la Cuadrilla, la misma que fundaron la generación anterior. Los Meseguer Sierra son clave en los orígenes de la tradición en la localidad. «Ya empezaron nuestros abuelos. El materno, Manuel Sierra, ya fue co-fundador de la cofradía del Cristo Yacente en los años 40 y hasta que murió fue cofrade y muchos años Hermano Mayor», explica Santiago.

En esos años 40, Vicente, el padre de los seis hermanos, entró al cuerpo de Alabarderos, del que fue capitán hasta los años 70. Estuvo en la fundación de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de la que fue secretario prácticamente hasta que murió. En 1989 le concedieron el Tambor Noble de la Ruta por toda esta dedicación a la Semana Santa. En 1998, junto con otros miembros de la Hermandad Tamboril -lo que hoy es la Cuadrilla- lo recibió de nuevo.

Por su parte, la madre Rosario Sierra se hizo esclava de la Virgen de los Dolores y «salía lo que podía». Al morir el abuelo materno, Santiago le tomó el testigo y se hizo cofrade de la cofradía del Cristo Yacente, de la que sigue siendo parte activa llevando además las cuentas, una labor que también hace en la Cuadrilla. Carmen tomó el relevo de su madre en las esclavas. «La convivencia de esos días yendo a las procesiones, a tocar, el rato del ‘cafecico’ con la torta y el chocolate las tardes de Jueves y Viernes Santo… Son ratos impagables», dice Santiago, que señala una cita interesante en la que participan en Jueves Santo que no es tan popular pero también es importante como son los Oficios, en los que el padre ya participaba.

Del padre absorbieron esa pasión por el tambor y la Cuadrilla es la gran familia en la que se siguen reuniendo los hijos y nietos de los fundadores como María, Joaquín, Pilar y Elena. En la familia hay varios hijaranos, los hijos de Santiago y Natividad por ejemplo. «Cada uno pasa estos días en sus pueblos y no pasa nada, es lógico», dice Santiago que siempre se ve rodeado de gente para tocar.

«Recuerdo que si mi padre no podía por trabajo, siempre había alguien que alguna tarde de Cuaresma me venía a buscar a casa. ‘¡Rosario, que nos llevamos al chico!’, decían, y yo cogía mi ‘tamborcico’, y a la calle», recuerda quien con dos años ya tocaba uno que le hizo su tío Manuel Sierra y el amigo Oliver con una lata de sardinas y piel de cabra. Su madre le confeccionó la túnica y siempre iba rodeado de la Cuadrilla porque el padre si salía con los Alabarderos no podía tocar.

A esos momentos se van los recuerdos que tiene Lola siendo muy pequeña, y que también fue Hebrea en alguna procesión. «Mi madre preparaba el picoteo en casa para cuando paraban los Alabarderos en Sábado Santo», apunta. «Los días de antes son un agobio porque hay mucho que preparar y mis hijas además salen con el grupo de tambores, pero la Semana Santa nos vuelve a juntar y eso es lo mejor. Son tres días intensos y emocionantes y aunque tengas tus amigas en estos días el tambor lo tocamos juntos en la Cuadrilla y seguimos con la tradición que hemos heredado», sonríe.