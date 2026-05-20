Micromúsicas de Valdealgorfa crece con extensión a Torrecilla y la creación del ciclo Conservatorio del Frío

Micromúsicas de Valdealgorfa cumple ocho ediciones con el pase de micro a macro certificado. No en aforo pero sí en sedes, en prestigio y en ser inspiración para que la cultura no se reduzca a un fin de semana. Crece la idea del certamen y lo hace con una apertura en el pueblo vecino de Torrecilla de Alcañiz, donde se celebrará un concierto de apertura este viernes. "Nos unen muchos lazos a los dos pueblos y es un orgullo poder llevar un pedazo de nuestro festival", dijo el promotor de la cita, Jorge Alloza, que recordó la "indispensable" colaboración de un nutrido grupo de personas voluntarias año tras año para que el festival sea una realidad.

Este año la apertura correrá a cargo de Trilog, viejos conocidos del festival "y que tan pronto están en Japón como en Madrid", que actuarán a las 20.00 en el Salón Los Halcones de Torrecilla. En este caso, la actuación será de larga duración en formato concierto habitual.

En Valdealgorfa, la octava edición del festival se celebrará el sábado 23 entre las 17.15 y las 21.30 aproximadamente. Abrirá fuego la Agrupación Laudística Mezquín-Matarraña a las 17.15 en el pabellón multiusos. A partir de ahí se sucederán las actuaciones en puntos diferentes de la población, tanto en espacios municipales como privados, en formatos de 20 minutos. Entre una sesión y otra se contemplan otros 20 minutos de descanso para que el público pueda moverse de un punto a otro. Los aforos son limitados a unas 40 personas, aunque este año se ha conseguido ampliar en algunas más pero con todo, las entradas se agotaron al poco de salir. En total serán unas 200 personas entre todos los grupos las que podrán disfrutar de estos microconciertos en lugares poco o nada habituales como escenario.

Actuarán seis agrupaciones en diferentes puntos. Además de la Agrupación Laudística Mezquín-Matarraña que tocará en el multiusos, el grupo turolense Hidenisi saldrá al escenario del Salón Don Diego, Acxis (joven dúo alumnado del conservatorio) actuará en la Bodega de la Hachera (San José, 35), el dúo Impromptu (voz y arpa desde Cretas) estará en el Corral de Valero (Sauco,22), mientras que el grupo femenino aragonés de folk Encantarías actuará en la capilla de la Virgen del Buen Suceso y Xtragos con The Feelmakers lo harán en el patio de la calle Eras de la Caridad, 17.

La programación y proyección del festival se presentó este martes en la sede de la Comarca del Bajo Aragón. Violeta Moles López abrió la sesión con su violonchelo porque el Conservatorio Profesional de Música José Peris Lacasa tiene su parte de protagonismo en Micromúsicas. "La mitad de los artistas que programamos son de la zona y el conservatorio está presente, la colaboración es muy estrecha", añadió Alloza. La jefa de Estudios, Elvira Franco, valoró Micromúsicas como un buen escaparate para el alumnado que se está formando en Alcañiz. "Para nuestros estudiantes es un incentivo que se valore su esfuerzo y su trabajo en otros escenarios fuera del conservatorio. De esta tierra salen músicos excelentes".

Conservatorio del Frío, el "spin-off" en neveras bajoaragonesas

Fruto de esta colaboración con el festival Micromúsicas de Valdealgorfa nace Conservatorio del Frío, un ciclo de seis conciertos que se celebrarán en ocho neveras bajoaragonesas a lo largo de junio, septiembre y octubre. En esta primera edición servirán de escenario las construcciones de Alcañiz, Aguaviva, Belmonte de San José, Calanda, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, La Mata de los Olmos y Valdealgorfa. Esta iniciativa también colabora en la organización el Grupo de Dulzaineros Massalgorfa.

"Nos ha salido un 'spin-off' como sucede con las series de éxito y estamos muy felices por ello", añadió Alloza. En este sentido, desde la Comarca del Bajo Aragón representada en la presentación por José Miguel Celma y Alberto Carmona como presidente y vicepresidente, no ocultaron su satisfacción por este crecimiento. "Ya no podemos hablar de micro, aunque la esencia sigue siendo esa, y desde la Comarca no podemos estar más orgullosos de ayudar a ser una especie de lanzadera cultural de nuestro talento", apuntó Celma, también alcalde de Torrecilla.

Como los aforos también son muy reducidos por capacidad del propio espacio, y en todos los pueblos el formato será el mismo con tres pases de 20 minutos cada uno a las 12.00, 12.30 y 13.00 con descanso de 10 minutos entre ellos para permitir el cambio de público. Se requerirá de entradas, que se pondrán a la venta en los próximos días desde la plataforma ViveTix.

La primera sesión de Conservatorio del Frío será el sábado 6 de junio en la Nevera de Valdealgorfa. Actuarán Adrián y Valero al acordeón y la marimba. Belmonte de San José acogerá la segunda parada el sábado 12 de junio con el grupo de cámara formado en el Conservatorio José Peris Lacasa con Juan Esteban Aguirre Gómez al violín, Gabriela Albesa León al oboe, María Domingo Guallar al fagot y Violeta Moles López al violonchelo.

La actividad en las Neveras se reanudará en septiembre con Violeta Moles López al violonchelo el sábado 12 de septiembre en La Ginebrosa. El sábado 19 la cita recalará en La Mata de los Olmos con un cuarteto de fagots del centro alcañizano, y el sábado 26 el escenario será Aguaviva con el dúo de guitarras formado por Balbanuz Zapater y Samuel Balfagón.

El broche se pondrá en la Nevera de La Cañada de Verich el sábado 17 de octubre con el joven violinista Juan Esteban Aguirre Gómez.