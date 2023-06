Miguel Ángel Estevan (PP) desbanca a Urquizu y gobernará Alcañiz con el PAR y Vox

El Partido Popular ha regresado a la alcaldía de Alcañiz con Miguel Ángel Estevan como nuevo alcalde con los apoyos del PAR y de Vox, que formarán parte del equipo de gobierno y asumirán concejalías. La incógnita se ha mantenido hasta el último momento en la capital bajoaragonesa con reuniones que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada del viernes al sábado. Dos partidos eran clave para decantar la alcaldía hacia PP o PSOE: el PAR y Teruel Existe. El edil del primero, Ramiro Domínguez, finalmente ha apoyado a Estevan; y el de TE, Joaquín Egea, se ha votado a sí mismo como dijo en un principio aunque a última hora negoció con el PSOE un posible apoyo de investidura. El exalcalde socialista, Ignacio Urquizu, que negoció con los dos su apoyo, les ha acusado al finalizar el pleno de «no ser honestos ni rigurosos».

El que ha sido el alcalde en la última legislatura, que ha contado con los seis votos de su partido y el de la edil de IU, María Milián; ha adelantado que finalmente se quedará los próximos cuatro años como líder de la oposición aunque en campaña dijo que se marcharía del Ayuntamiento si no gobernaba. También «valorará» volver a presentarse como candidato en las próximas elecciones.

Foto de familia de la nueva corporación de Alcañiz con el alcalde, Miguel Ángel Estevan, a la cabeza./ L. Castel

Estevan ofrece concejalías a todos los partidos

Estevan no ha desvelado el organigrama de trabajo del tripartito pero ha adelantado que le ha ofrecido concejalías a todos los grupos políticos porque quiere ser «el alcalde de todos y gobernar con todos». «Vox y PAR son los que me han dado su voto en la investidura y me darán la estabilidad para gobernar pero no quiero despreciar a Teruel Existe, que se ha abstenido porque quiero ser el alcalde del diálogo y la concordia», ha afirmado el nuevo alcalde. Egea ya le ha dicho que no porque entiende que su lugar está en la oposición y PSOE e IU no le han contestado.

En su discurso ha incidido en que basará su mandato en el diálogo y la moderación: «Seamos aliados y no rivales, aparquemos la crispación y los bloques como he venido diciendo durante la campaña electoral, tendamos puentes y centrémonos en el diálogo constructivo. La política debe centrarse en lo que nos une y no en lo que nos separa. La política municipal de forma especial. Es la única forma en la que puede ayudar, desde su esfera, a que sigamos avanzando como sociedad. No quiero una ciudad centrada en ir unos contra otros. Así no construiremos futuro. Así no mejoraremos el presente».

Estevan ha dicho que quiere convertir a Alcañiz en una «ciudad respetuosa con su pasado, volcada en su presente e ilusionada con su futuro» que asuma el liderazgo que le corresponde «por población y situación». «Quiero que seamos conscientes de nuestro enorme potencial. Sólo así seremos capaces de convertir a Alcañiz en una ciudad aún más atractiva para vivir, pero también para captar grandes proyectos e inversiones que generen empleos estables y de calidad».

En lo personal, el nuevo alcalde, ha reconocido que asume una enorme responsabilidad y que espera responder a las expectativas que hoy se depositan en él. «Deben ser altas porque pienso dar lo mejor de mí durante todo el mandato. A partir hoy, y con el permiso de mi familia y mis amigos, todo lo que tengo se lo voy a dar a Alcañiz», ha reconocido un Estevan muy emocionado que ha terminado llorando.