Miguel Ángel Oeste cita a más de 50 personas en la librería Santos Ochoa

Diez años han pasado desde que abrió sus puertas Santos Ochoa en el número 2 de la alcañizana avenida Aragón. Desde el principio abrió como algo más que una librería y se ha convertido en un enclave de organización de encuentros con autores. Estos diez años los están celebrando así, con unos encuentros a los que han denominado ‘A puerta cerrada’, ya que comienzan a las 20.00 una vez terminado el horario comercial.

La primera en sentarse a hablar con el público que se acercó a la cita fue Violeta Gil y este viernes, Miguel Ángel Oeste hizo lo propio. El anuncio del malagueño hizo temer una posible falta de espacio porque suscitó el interés de más de medio centenar de personas. «Si tengo que describir cómo me siento digo que feliz, estoy feliz en Alcañiz, la gente es súper cariñosa y muy generosa», dijo unos minutos antes de sentarse a hablar con el público sobre su novela ‘Vengo de ese miedo’ (Tusquets) y sobre los temas que salieron a colación. «Me encantan estos encuentros porque se abre a charlar del libro y de lo que surja y cuando me lo propusieron no lo dudé. Nos habíamos visto en un encuentro virtual con el club de lectura en diciembre y ya fue muy bueno», aseguró. Se organizó el viaje de tal forma que pudiera estar en Alcañiz el viernes y el sábado en Zaragoza en la librería Antígona. Oeste acaba de ganar con la novela el Premio Finestres de Narrativa de 2022 con un jurado compuesto por Mariana Enríquez, Carlos Zanón, Jordi Costa, Mathias Enard y Camila Enrich.

«Llevo todo el día en Alcañiz, no lo conocía y te aseguro que volveré en cuanto tenga ocasión, porque los anfitriones me están tratando de lujo», se sinceró. El autor se tomó el viaje como un respiro, ya que forma parte del equipo del Festival de Cine de Málaga, una cita que está a punto de comenzar porque se celebra del 10 al 19 de marzo. Una de las razones para volver será acercarse a ver el museo de Luis Buñuel, un autor del que es «muy fan» y del que se vio toda la filmografía siendo muy joven en el Cine Club de La 2. «Es un genio y sus memorias son brutales», añadió.

Un cumpleaños muy feliz

La gran acogida a Miguel Ángel Oeste hizo a la librería tener acopio de banquetas. Muchas de ellas, cedidas por el CEIP Palmireno, de cuyo centro hubo representación. ‘Vengo de ese miedo’ se ha leído en clubes de lectura y conocer al autor era necesario. Él correspondió incitando a todas a cantar ‘Cumpleaños feliz’ en honor a los anfitriones y así empezó el encuentro ya entre canciones, aplausos y risas. «Cuando abres un negocio esperas que dure pero se ha pasado muy rápido. A nosotros nos encanta organizar estos encuentros para poder acercar a la clientela los autores que nos gustan», dijo Eugenio Ramo.

Máxima expectación para escuchar al autor de ‘Vengo de ese miedo’. / B. Severino

Las firmas locales y aragonesas tienen siempre un espacio en el establecimiento y en los estantes, pero también las que llegan desde lejos, desde ciudades como Málaga como fue este caso concreto. «No nos lo creíamos que pudiera venir desde allí, requiere de tiempo, y es maravilloso tener a Oeste porque había ganas de hablar con él sobre el libro», añadió. Siguen haciendo cantera con el espacio de literatura infantil y cuentan con jovencísimos lectores. Oeste no será el último autor en pasar por ‘A puerta cerrada’ pero de momento, los encuentros también pueden verse en el canal de Youtube de la librería.