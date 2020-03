Miguel Perdiguer: «En la Guerra Civil muchas personas sufrieron. Ahora el sufrimiento se limita a estar en casa»

En primer lugar, ¿cómo te encuentras?

En este momento enclaustrado, como casi todo el mundo (ríe). Pero bien.

Tienes una vida muy activa, imagino que no habrás parado ni un segundo...

Hombre, eso desde luego. Como tengo varias ocupaciones siempre encuentro algo con lo que me distraigo. Entre leer, la fotografía, el ordenador… se pasa el tiempo.

¿Qué te parece la situación en la que nos encontramos? ¿Habías vivido algo parecido?

No. Este caso es único y excepcional. He visto epidemias más o menos intensas de gripe y de fiebres tifoideas en algunas zonas. Cuando yo me establecí en Alcañiz, todos los años hacia el verano había una epidemia de fiebre paratífica o tífica por la contaminación de las aguas. Y en casi todos los pueblos surgía algo parecido, fiebres de Malta, contaminación de las ovejas, que padecían la enfermedad… Pero algo global como esto, que afecte a todo el mundo, ha sido único.

Como médico, ¿cómo lo ves?

Estoy perplejo. Parece mentira que unos bichos tan pequeños tengan al mundo en vilo. Presumimos que tenemos unos grandes aviones, una bomba atómica… y este bichico nos tiene postergados a todos.

Se compara con lo que se vivió en España durante la Guerra Civil Española, ¿qué opinas?

La Guerra Civil fue algo muy localizado, sin embargo este asunto tiene carácter mundial. Moriría mucha más gente, pero no afectaba tan directamente a toda la población. En la Guerra Civil sufrimos mucho y teníamos más peligro los que estábamos en el frente, en cambio ahora lo sufrimos los mayores, y en menor medida la gente joven. O sea que ha sido al revés.

Ahora el enemigo es invisible...

Eso desde luego. Fíjate: se tienen que recurrir a procedimientos eléctricos para poderlo ver. No quiero decir ampliar el tamaño de la imagen, sino que nuestra vista no está capacitada para verlo por mucho que lo amplíen. Mira que es pequeño y la que ha armado, eh.

¿Se puede comparar el Covid-19 con la gripe común?

Todos los años hay epidemias de gripe y fallece gente, y también es producida por virus. A principios del siglo pasado hubo una famosa epidemia, de 1918 a 1920, que también fue de tipo mundial. Le llamaban la ‘gripe española’ porque se pensaba que había surgido en España. La cosa fue que en esos dos años murieron dos millones y pico de personas. Pero entonces las epidemias se propagaban de una forma muy lenta porque los medios de comunicación y de difusión eran muy lentos. Otro problema añadido es que, de momento, no tenemos ningún medicamento que le haga frente a los virus. Si tuviéramos la suerte que tuvo Fleming de descubrir la penicilina con algún remedio para los virus… eso sería un éxito total. Con los antibióticos se ha combatido casi todas las clases de enfermedades bacterianas, pero no así con los virus. Parece que sean de la misma familia pero no lo son, son más complicados de combatir. Afortunadamente la mayor parte de las enfermedades corrientes son producidas por bacterias y tenemos el tratamiento adecuado, si no, no quedaríamos ninguno (bromea).

Antes hablábamos de esa comparación con la Guerra Civil, pero hay una cosa que es cierta y es que no se había suspendido la Semana Santa en los pueblos de la Ruta precisamente desde esa época...

Mira, lo que te puedo decir es que yo lo pasé bastante peor entonces que ahora. Muchas personas sufrieron. En casi todas las casas que tenían jóvenes fallecía alguno, a otros los habían fusilado… Ahora el sufrimiento se limita a estar en casa encerrado. Nada que ver con estar en el frente. Por ejemplo, a finales del año 1937 yo estaba en la Sierra de Alcubierre de soldado a una temperatura de 7 u 8 grados bajo cero, mal vestidos, mal alimentados y haciendo guardia dos horas sí y otras dos no. ¿Tú sabes lo que cunden dos horas a esa temperatura en el monte? Cuando hemos pasado aquello lo de ahora nos parece que no es nada.

Para terminar, ¿qué recomendarías a esas personas mayores para que pasen de la mejor manera posible este confinamiento?