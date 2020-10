Mikel Azcona: «Ganar en Motorland, que es como mi casa, sería increíble»

El Mundial de Turismos se estrena en Motorland, ¿qué supone correr en este circuito?

Primero tengo que decir que estoy muy emocionado y que me siento muy orgulloso de poder competir en el trazado de Motorland ya que lo considero como mi casa. Es aquí donde debuté hace ahora once años y tengo hechos muchos kilómetros. En segundo lugar, me encuentro muy motivado porque creo que podemos hacer grandes cosas durante todo el fin de semana.

Llegas a esta cita situado en la novena posición de la clasificación general, ¿esperas sumar aquí puntos para seguir subiendo puestos?

Conduces un coche español, ¿cómo está siendo la evolución del Cupra León Competición?

Un coche nuevo al que se le unen neumáticos también de una marca diferente a la que se usó la temporada anterior. En este aspecto, ¿cómo está siendo la adaptación?

Este año calzamos Goodyear, unos neumáticos totalmente diferentes a los usados en años anteriores, por lo que la adaptación está siendo más lenta. Esta circunstancia unida a que no hemos podido hacer pretemporada es algo que he estado notando pero ahora ya me he hecho a ellos y estoy más cerca de lograr el primer podio de la temporada.