Mikel Azcona: «Mis seguidores alcañizanos son un chute de motivación»

Llegas a Motorland con un palmarés inmejorable: dos victorias, una en Pau, otra en Hungaroring, y una pole en Hungría. Además, eres líder del mundial. ¿Qué esperas conseguir este fin de semana que compites en casa?

Estoy súper contento, no me esperaba un comienzo de año tan bueno. Conseguir dos victorias y una pole es algo que no he hecho en los tres últimos años en el mundial. Además, ha coincidido con el cambio de marca, de coche y de equipo a Hyundai. Este fin de semana mi objetivo es mantener esta racha y tratar de conseguir otra victoria en casa con mi familia, amigos y seguidores. No va a estar fácil, porque hay mucho nivel y la competitividad es alta.

El año pasado conseguiste la victoria con Cupra. ¿Qué diferencias hay entre ese equipo y Hyundai?

La más importante es que el coche de Hyundai es más largo de batalla y junto al ‘downforce’ hace que el vehículo sea muy estable en curvas de alta velocidad, como son la 3 y la 10 en Motorland. Son curvas en las que el Hyundai se adapta muy bien y, al final, es muy fácil ir al límite. También me sorprendió mucho el nuevo sistema de frenado y el cambio de marchas. Llevamos una caja Xtrac, que es muy competitiva y es uno de los puntos fuertes del vehículo. Al final, tanto el Cupra como el Hyundai son dos coches TCR y , por tanto, la manera de conducirlos es muy parecida.

Compites también en el mundial de eléctricos, que esta temporada no visita Motorland. ¿Qué balance haces de la última jornada en el Jarama?

Quedamos en el Top 3, que es lo que esperábamos, ya que los equipos de Cupra, como estamos viendo, están un paso por delante en cuanto a coche. Nuestro objetivo en el ETCR es ir preparándonos para la temporada siguiente. En el 2023 cambiaremos el modelo actual por otro más competitivo y ya podremos luchar por el título. Por ahora, vamos terceros en el mundial y esto para nosotros ya es un gran resultado.

¿Cómo te preparas mental y físicamente para competir en dos campeonatos distintos, que a veces incluso coinciden?

Tener que competir en dos pruebas en un mismo fin de semana es lo más duro que he hecho nunca. Los coches son muy diferentes, uno es de tracción delantera y otro trasera, uno pesa 700 kilos más que el otro, el reparto de pesos es distinto, los neumáticos cambian y las velocidades que pueden alcanzar varían. Al final, la manera de conducir el eléctrico y el de combustión cambia totalmente. Además, el reto se agranda en un fin de semana de dos campeonatos porque no tienes tiempo ni para sentarte con el ingeniero ni para analizar la pista. Por suerte, hasta el día de hoy he podido compatibilizarlos y espero continuar con esta racha.

La cancelación de la prueba de Alemania fue inesperada. ¿Piensas que te va a perjudicar en la temporada?

a decisión que tomó la FIA fue un poco sorprendente, aunque después del fin de semana lo empezamos a ver de otra manera. Varios equipos, como Link & Co y Honda, tenían problemas con los neumáticos delanteros, porque los deslaminaban perdiendo la banda de rodadura. Era tan simple como quitar caída en las ruedas para que el coche fuera menos agresivo, y evitar que los neumáticos se rompieran. Sin embargo, no quisieron hacerlo porque iban a perder tiempo por vuelta y no iban a ser tan competitivos. Después de varias reuniones, la FIA tomó la decisión de que no se podía competir viendo el problema que había. No querían verse en una situación de accidente y poner en riesgo a todos los pilotos. Nosotros como equipo no tuvimos ningún problema en todo el fin de semana, y realmente no nos interesaba que se cancelara. Íbamos rápidos y teníamos una buena opción de conseguir puntos.

En 2018 y 2021, conseguiste el campeonato de Europa de TCR. ¿Competirás este año con Hyundai?

Este año no vamos a competir porque tengo muy pocos fines de semana libres con los dos mundiales. Me coincidían muchas fechas. Si vamos al europeo es para revalidar el título y seguir siendo campeones.

¿Qué pides a la afición este fin de semana? Es la primera vez que se celebra esta prueba en Motorland con «normalidad» tras el covid.