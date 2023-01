Más de mil turolenses muestran en las plazas «su duelo» por los efectos de los macroproyectos eólicos del Maestrazgo y Gúdar

Entre cánticos “Renovables sí, pero no así”, vestidos de luto, con velas encendidas y la boca tapada en torno a un millar de habitantes de la provincia de Teruel secundaron las manifestaciones simultáneas convocadas este sábado por la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel en diferentes plazas de pueblos de la provincia- Cantavieja, Mosqueruela, Valjunquera, Mora de Rubielos, Alcañiz y Teruel capital-, para denunciar «el destrozo que se quiere perpetrar» con el proyecto eólico y fotovoltaico Clúster Maestrazgo en las comarcas de Gúdar – Javalambre y Maestrazgo. Los asistentes acudieron en silencio, como si de un funeral se tratara, en señal de luto por «la destrucción del territorio» y portando carteles con lemas como “Salvemos el Maestrazgo”, “SOS Gúdar Maestrazgo” o “Gúdar libre de eólicos”.

Además de vecinos y turolenses simpatizantes con estos territorios, hasta las convocatorias de Mora de Rubielos, Cantavieja y Mosqueruela acudieron habitantes de las zonas limítrofes afectados por la línea de muy alta tensión que iría aparejada a este proyecto. En la ciudad de Teruel se dieron cita más de 300 personas, en Alcañiz alrededor de 80, en Mora de Rubielos un centenar, en Mosqueruela en torno a las 200, en Cantavieja unas 70 y en Valjunquera rebasaban las 300 personas. Las personas que no pudieron asistir fueron invitadas a hacerse una foto con su mensaje personalizado y subirlas a sus redes sociales con el hashtag #Maestrazgolibredeeólicos.

También desde la esfera política algunas formaciones se unieron a las manifestaciones. Es el caso de Chunta Aragonesista, Ganar Teruel-IU y Teruel Existe. Ninguna de ellas comparte el modelo energético que se contempla para el territorio. Todo ello después del informe de impacto ambiental positivo del Ministerio que da luz verde a continuar con los proyectos que ubicarán hasta 125 aerogeneradores en 22 parques del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. En el caso del Matarraña, actualmente existen 2 empresas interesadas en instalar aerogeneradores en el territorio.

Desde Valjunquera: «Aquí no pasarán»

A la concentración en Valjunquera, acudieron vecinos de Torre del Compte, Valderrobres, La Portellada o Valdeltormo, entre otras localidades de la comarca del Matarraña, que mostraron su rechazo frontal a que la «misma situación» se repita también en el Matarraña, tras la aprobación del macroproyecto eólico en el Maestrazgo. «Realmente el Gobierno está utilizando Teruel como si fuera el basurero de Aragón. Los señores que gobiernan no tienen ni idea de cómo es el campo. En el Maestrazgo, un sitio a conservar y a cuidar, ya los han puesto. Aquí no pasarán«, reivindicó Emilia Carbó, vecina de Torre del Compte, quien exigió al Gobierno regional una ordenación territorial para «proteger las zonas que no se pueden tocar».

En la misma línea se mostró Pepa Nogués, quien asistió junto a su familia para manifestarse. «Nos da mucha pena que ya en el año 2023 todavía tengamos que estar reivindicando la sostenibilidad trabajada de forma coherente, no siempre al servicio del capital. El mundo rural siempre está olvidado y para colmo nos quieren echar toda la basura que va a acabar con el territorio. Los beneficios no nos compensan si van a enterrar el paisaje», denunció esta vecina de La Portellada.

Igual de reivindicativos se mostraron un grupo de jóvenes de la localidad anfitriona, Valjunquera, afines a la Plataforma Valjunquera por el Paisaje. «No queremos que se repita la situación del Maestrazgo. El paisaje es lo más preciado que tenemos y con ello lo van a destruir. Vivimos de la agricultura principalmente. Tenemos miedo viendo lo que está pasando en la comarca vecina. En breve sabremos también la resolución de los proyectos para el Matarraña», señaló Carmen del Moral, una de las integrantes del grupo.

De la lectura del manifiesto en Valjunquera se encargó, Juanjo Pérez, representantes de Gent del Matarranya, entidad colaboradora en las manifestaciones, que hizo un balance muy positivo de la respuesta del público al llamamiento de los convocantes. «La gente responde a pesar del desgaste y del paso del tiempo en esta lucha por el paisaje, nuestros argumentos se van solidificando mucho más ante la opinión pública», señaló. Desde Gent del Matarranya seguirán la línea de trabajo en sintonía con la Plataforma de los Paisajes, ante los proyectos planteados en su comarca. «Aquí no se rinde nadie, nos acompaña la legalidad y la vamos a defender hasta el final. Si la Administración no nos escucha tendremos que ir a los tribunales. No renunciaremos a ello.» destacó Pérez.

Desde Alcañiz: «El proyecto no es razonable»

Unas 80 personas se concentraron en la Plaza de España de la capital bajoaragonesa, donde el manifiesto fue leído por el portavoz de la Plataforma de los Paisajes de Teruel, Javier Oquendo, quien volvió a insistir desde Alcañiz que el proyecto para el Maestragzo y Gúdar-Javalambre «no es razonable» . «No damos por hecho que esté acabado el proceso. El proyecto no está aprobado, sino todavía en trámite. La Declaración de Impacto es una autentica chapuza», destacó el portavoz, matizando que la aprobación del DIA para el Maestrazgo, es «un anticipo» de lo que puede ocurrir con otros proyectos. «El 25 de enero es la fecha clave para muchos otros proyectos por ejemplo en el Matarraña. No es que no queramos renovables. Dejamos claro que no queremos este modelo de implantación«, insistió, alertando de que zonas emblemáticas desde el punto de vista paisajístico como Maestrazgo, Matarraña, Sierra de Albarracín o Sierra del Pobo «no son lugares» para este tipo de infraestructuras.

Desde Alcañiz vecinos de la localidad y colindantes, han pedido una «mayor transparencia» a la hora de plantear este tipo de proyectos y han alertado de que todavía hay «mucho desconocimiento» entre la opinión pública, en cuanto a los procesos a seguir para su implementación. «No nos parece de recibo que el futuro de nuestra provincia sea siempre a base de expolio y de destrozar nuestra forma de vida y vegetación. Estoy muy convencida de los que quiero y desde luego esto no es», manifestó Marisa Roselló, que acudía desde Alcorisa a secundar la concentración. «Llevamos varias manifestaciones, es difícil la lucha contra estos poderes tan importantes pero tenemos que intentarlo. Queremos que nos tomen en cuenta. El territorio es muy frágil, que dejen a los pueblos tranquilos, ya tenemos bastantes problemas», reivindicó por su parte Álvaro Lombarte, vecino de Alcañiz.

Recurso de alzada

Se ha aprovechado para informar de que la Plataforma y otros interesados van a presentar recurso de alzada dirigido a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que «reconsidere la autorización de instalar 83 molinos en Red Natura 2000, de los 123 que incluye el Clúster Maestrazgo, con 500 torres de alta tensión y 300 km de pistas, lo que supondrá la industrialización de estos espacios naturales», tal como indicaron.

También pretenden, llegado el caso, acudir a un Contencioso ante la Justicia, «pues los juzgados son la garantía de que se cumplan los preceptos aprobados y se garantice la legalidad de todos los proyectos y procedimientos». Para todos estos procesos animan a la ciudadanía preocupada a participar «con su tiempo y esfuerzo, ayudando a preparar procedimientos, difundir información y sufragar gastos».

También se recalcó que todo ello debe hacerse desde «el respeto a quienes opinan de otra forma, buscando soluciones y desde el compromiso con Gúdar, el Maestrazgo y sus gentes».

Lectura de un poema y un manifiesto

Durante las concentraciones se procedió a la lectura de una poesía de Ana María Cortés dedicada a los montes afectados por el megaproyecto en la que se hizo alusión al sentimiento que le tienen a la tierra sus habitantes “Habitándote he llorado, ruda tierra milenaria, no podía soportar tanta belleza bruta, tanta vida intacta”, nombrando «la amenaza» que se ciñe en estos momentos en las sierras afectadas: «Llegan noticias de amenaza y muerte…”; y haciendo mención a su lema, se instó a los asistentes a «seguir defendiendo» estos lugares “Maestrazgo, donde el silencio habla, Es hora de cambiar el aire mudo por palabras de lucha”, rezaba el poema.

Acto seguido se leyó un manifiesto en el cual se expresó «la problemática situación» en la que se encuentran estos territorios “que no necesitan más de lo que ahora son”, según defendieron desde las Plataformas. En el mismo, se aclararon los motivos de estas concentraciones que, según los convocantes, son muchos: “Por la fauna que habita en esta sierra, por la flora, por cada bichejo que forma parte de nuestra biodiversidad. Por el pastoreo, la caza, la recolección de setas o trufas, la extracción de losa y madera, por el turismo y el deporte”. “Todas estas actividades tendrán serios problemas” aseveraron desde la Plataforma, denunciando la «especulación y la mentira». Todo ello con una expresión de «dolor por el atentado contra este medio natural turolense«.