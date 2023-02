Miles de vecinos del Matarraña recuperan la telefonía e internet tras 38 horas sin servicio

Un corte en la red de telefonía móvil, fija e internet en las localidades de Valderrobres, Beceite, Cretas y Lledó ha dejado a en torno 4.000 vecinos sin servicio durante casi 38 horas. El suministro de la compañía Movistar se ha recuperado durante la jornada del jueves en torno a las 14.30 después de que dejase de funcionar el martes a media noche, unas horas después de que comenzase a nevar en el territorio. Fuentes de la empresa Telefónica, de la que forma parte Movistar, apuntaron a que la incidencia se produjo en el cableado.

La incidencia ha afectado, además de a particulares, a los consultorios médicos, el centro de salud de Valderrobres, a entidades bancarias, empresas, personas que teletrabajan, transportistas y ayuntamientos. «Es indignante, nosotros ya tuvimos una avería la semana pasada con Movistar y estuvimos 6 días sin servicio. Ahora llevamos casi dos días. Es impresentable cómo nos tratan empresas tan grandes y que se supone que tienen una gran solvencia», explicó Fernando Camps, alcalde de Cretas, localidad que acumula la segunda incidencia este mes.

Mientras tanto muchos cajeros automáticos no han funcionado, los establecimientos no han podido cobrar con tarjeta de crédito y muchos hosteleros no han podido recibir reservas. «No hemos tenido más noticias. No podemos trabajar con normalidad ni a nivel de ayuntamiento ni tampoco del resto de servicios como el consultorio médico, entidades bancarias y establecimientos de la localidad. Los que trabajan con otras compañías no están teniendo problemas», ha explicado por su parte Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite. Por su parte el suministro eléctrico, que el martes presentó algunos problemas, se restableció a lo largo de la mañana del miércoles con normalidad.