El Ministerio del Interior ha suspendido de forma cautelar y hasta la sentencia judicial del triple crimen la polémica concesión de las 18 medallas a los miembros de la Guardia Civil que participaron en el operativo para detener al conocido como Igor el Ruso después de asesinar a José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero.

Así responde el Ministerio del Interior a los recursos de reposición en una resolución que formula la directora general de la Guardia Civil y que firma el ministro Fernando Grande-Marlaska, el mismo que autorizó la concesión de las condecoraciones. La notificación está llegando estos días a las familias, los Amigos de Iranzo y otras entidades que presentaron un recurso de reposición ante el Ministerio del Interior.

No obstante, a parte de la vía administrativa, las medallas también tienen recurrido judicial. Se juzgarán a comienzos del próximo año ya que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo aceptó los tres recursos presentados por UAGA, el Ayuntamiento de Andorra y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

Primera vez que Interior argumenta

Pese a la suspensión de las condecoraciones mientras no se juzguen los asesinatos; el Ministerio del Interior defiende tanto la actuación posterior al triple crimen y también la anterior a los tres asesinatos, en la que se centraban los recursos. De hecho, espera que el juzgado «despeje cualquier duda» sobre la conformidad a derecho del fundamento de las medallas que radica, en su opinión, en la «irreprochabilidad de la actuación policial».

Sin embargo, todos los recursos de familiares y Amigos coincidieron en argumentar que no se actuó de forma proporcional y adecuada a la peligrosidad demostrada por Igor el Ruso cuando disparó a matar sin mediar palabra a dos hombres en un masico de Albalate: no se activaron los cuerpos especiales ni se mandaron analizar ninguna de las pruebas del tiroteo hasta después del triple crimen de Andorra, no avisaron a la población del peligro que estaba corriendo y contaron con la colaboración de dos civiles en operativos para buscar a un criminal sin ninguna protección (el propio Iranzo y otro vecino de Andorra).

La resolución de Interior también cobra especial importancia porque es la primera vez que se explica oficialmente por qué se conceden las medallas y porque el Gobierno hasta ahora no se había pronunciado sobre el triple crimen desde que PSOE y Unidas Podemos entraron en La Moncloa. Lo hace defendiendo el operativo y alineándose, de esta forma, con la Guardia Civil y repitiendo la misma argumentación que mantenía el Gobierno anterior del PP y que socialistas y podemistas criticaban cuando estaban en la oposición.

Además, Interior asegura, desde el «absoluto respeto al dolor de los allegados», que «no es del todo ecuánime» la crítica por la actuación entre el tiroteo de Albalate y el triple crimen «teniendo en cuenta la información disponible en aquel momento y el desconocimiento de la identidad del criminal así como de su potencialidad lesiva acreditada».

Por ello, justifica la concesión de las medallas asegurando que entra dentro de las obligaciones del departamento reconocer los méritos de una operación que se inicia tras un triple asesinato en el que el presunto autor ha empleado un arma de fuego y se ha dado a la fuga. «Se trata de valorar una laboriosa y arriesgada secuencia de investigaciones y operativos policiales que culminan con la detención y puesta a disposición judicial de un peligroso delincuente.

Criminal, del que destacan que estaba buscado internacionalmente al cometer asesinatos en Italia, país del que consiguió huir del cerco policial al que fue sometido. En este sentido, hacen hincapié en que ni de su «eventual» presencia en Aragón se tenía conocimiento previo y que no conocieron su identidad hasta su detención aunque sin precisar por qué no saltó la alarma al encontrar en el masico de Albalate casquillos que solo se emplean en Italia e Israel y por qué no mandaron a analizar las pruebas.

Las familias «no están legitimadas»

Otra cuestión que tiene en consideración el Ministerio es que, según su legislación, las familias y demás entidades que han recurrido las medallas no están «legitimadas» para impugnarlas. No obstante, ya que está pendiente el juicio de los asesinatos y su posterior sentencia, esta circunstancia con «carácter excepcional» aconseja dejar en suspenso las condecoraciones a la espera de la sentencia.