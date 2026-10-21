Actualizado 18:25

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

21 OCT 2026|

Actualizado 18:25

Carlota Gasion vence en el Cross Internacional de Amorebieta

La deportista de Alcorisa se impone en la carrera sub-14/16, mientras que Hamza El Amraoui logra una destacada séptima posición en la prueba sub-18/20

Carlota Gasión, Hamza El Amraoui y Raúl García sujetando la bandera del Pre Elite Team en Amorebieta / Cedida
Carlota Gasión, Hamza El Amraoui y Raúl García sujetando la bandera del Pre Elite Team en Amorebieta / Cedida

Jesús Burgos21 10 2026

Comentar

Alcañiz

AtletismoDeporte

El Pre Elite Team firmó una destacada actuación en el 72º Cross Internacional de Zornotza, disputado en Amorebieta (Vizcaya), con la victoria de Carlota Gasion Lázaro en la carrera sub-14/16 y el séptimo puesto de Hamza El Amraoui en la categoría sub-18/20. Los resultados llegaron en una competición de primer nivel, con atletas de diferentes comunidades autónomas y representantes internacionales de Portugal.

La mañana comenzó de la mejor manera para el club con el triunfo de Carlota Gasion Lázaro. La atleta de Alcorisa se impuso con autoridad en la primera carrera de la jornada, en la que marcó un ritmo inferior a los 3 minutos y 30 segundos por kilómetro, pese a las dificultades que presentaba el circuito de hierba alta.

Gasion fue dejando atrás progresivamente a sus rivales y, a partir de la mitad de la prueba, administró la ventaja conseguida para certificar una victoria de prestigio en una cita internacional de referencia del calendario de campo a través.

Hamza El Amraoui, séptimo en sub-18/20

Poco después llegó el turno de Hamza El Amraoui y Raúl García Morraja, que afrontaron una carrera de 4.700 metros sobre el circuito vizcaíno. El primero completó una actuación sobresaliente al finalizar en séptima posición de su categoría, tras regular el esfuerzo durante los primeros compases y mantener un ritmo de 3 minutos y 17 segundos por kilómetro.

El atleta del Pre Elite Team terminó a poco más de un minuto del vencedor, Guillem Cuarteto, actual plusmarquista español sub-18 de los 5.000 metros. El Amraoui solo fue superado por algunos de los mejores especialistas nacionales y un corredor portugués, en unas condiciones que dificultaban mantener ritmos elevados.

Por su parte, Raúl García Morraja concluyó en el puesto 61. Más centrado en las pruebas de pista, el atleta afrontó la cita con el objetivo de acumular kilómetros y continuar preparando la búsqueda de la mínima en los 800 metros para el Campeonato de España.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Technopark ampliará su actividad con un proyecto pionero de recarga bidireccional de 3 millones de euros

El centro tecnológico CIRCE desarrollará en Alcañiz una infraestructura para experimentar y demostrar tecnologías avanzadas de movilidad eléctrica

Comentar

Technopark ampliará su actividad con un proyecto pionero de recarga bidireccional de 3 millones de euros

El PP reclama mejores condiciones para los agricultores del Bajo Aragón y menos burocracia

Los populares abordan con representantes de ASAJA en Alcañiz la rentabilidad de las explotaciones, la competencia de terceros países, el acceso al agua y el relevo generacional

Comentar

El PP reclama mejores condiciones para los agricultores del Bajo Aragón y menos burocracia

Sergio Pérez ‘Willy’ es el nuevo entrenador del Alcañiz CF

El técnico toma las riendas del equipo de Regional Preferente tras la salida de Rafa Bericat, con el objetivo de revertir la dinámica de resultados de este inicio de temporada

Comentar

Sergio Pérez ‘Willy’ es el nuevo entrenador del Alcañiz CF

Mirambel cita a 280 participantes en la XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud

El evento ofreció tres recorridos adaptados a diferentes edades y niveles de preparación física y contó con la participación de adultos, niños y usuarios de ATADI

Comentar

Mirambel cita a 280 participantes en la XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud

El Alcañiz CF prescinde de Rafa Bericat tras un inicio de temporada marcado por los malos resultados

La goleada encajada ante el Fuentes (1-6), tercera derrota consecutiva, precipita una decisión que llega después de que el equipo rozara el ascenso a Tercera Federación la pasada campaña

1

El Alcañiz CF prescinde de Rafa Bericat tras un inicio de temporada marcado por los malos resultados

Sergio Bernad roza el podio mundial de Spartan Race con un cuarto puesto en Croacia

FOTOGALERÍA. El deportista de Albalate del Arzobispo regresa a la competición internacional tras un periodo marcado por las lesiones y ya prepara la última cita del Campeonato de España en...

Comentar

Sergio Bernad roza el podio mundial de Spartan Race con un cuarto puesto en Croacia
Periódico del Bajo Aragón Histórico