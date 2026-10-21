Carlota Gasion vence en el Cross Internacional de Amorebieta

El Pre Elite Team firmó una destacada actuación en el 72º Cross Internacional de Zornotza, disputado en Amorebieta (Vizcaya), con la victoria de Carlota Gasion Lázaro en la carrera sub-14/16 y el séptimo puesto de Hamza El Amraoui en la categoría sub-18/20. Los resultados llegaron en una competición de primer nivel, con atletas de diferentes comunidades autónomas y representantes internacionales de Portugal.

La mañana comenzó de la mejor manera para el club con el triunfo de Carlota Gasion Lázaro. La atleta de Alcorisa se impuso con autoridad en la primera carrera de la jornada, en la que marcó un ritmo inferior a los 3 minutos y 30 segundos por kilómetro, pese a las dificultades que presentaba el circuito de hierba alta.

Gasion fue dejando atrás progresivamente a sus rivales y, a partir de la mitad de la prueba, administró la ventaja conseguida para certificar una victoria de prestigio en una cita internacional de referencia del calendario de campo a través.

Hamza El Amraoui, séptimo en sub-18/20

Poco después llegó el turno de Hamza El Amraoui y Raúl García Morraja, que afrontaron una carrera de 4.700 metros sobre el circuito vizcaíno. El primero completó una actuación sobresaliente al finalizar en séptima posición de su categoría, tras regular el esfuerzo durante los primeros compases y mantener un ritmo de 3 minutos y 17 segundos por kilómetro.

El atleta del Pre Elite Team terminó a poco más de un minuto del vencedor, Guillem Cuarteto, actual plusmarquista español sub-18 de los 5.000 metros. El Amraoui solo fue superado por algunos de los mejores especialistas nacionales y un corredor portugués, en unas condiciones que dificultaban mantener ritmos elevados.

Por su parte, Raúl García Morraja concluyó en el puesto 61. Más centrado en las pruebas de pista, el atleta afrontó la cita con el objetivo de acumular kilómetros y continuar preparando la búsqueda de la mínima en los 800 metros para el Campeonato de España.