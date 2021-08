El Miteco abre el periodo de alegaciones a los proyectos de cuatro parques eólicos en el Matarraña

En equipos de trabajo se van a organizar en la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel para alegar al proyecto eólico del Clúster del Matarraña. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) publicó este viernes en el Boletín la documentación de los proyectos eólicos del Matarraña de Arlo, Argestes, Paucali y Céfiro y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Teruel, Zaragoza y Tarragona. Los proyectos y su estudio de impacto ambiental quedan en exposición pública para su consulta y, tras la publicación en el BOE este viernes, desde la administración se abre un periodo de alegaciones de 30 días hábiles que empezarán a contar desde este lunes.

La primera alegación que presentarán desde la plataforma irá en esta línea. “Los tiempos son muy breves y la documentación mucha”, dijo uno de los portavoces de la Plataforma, Javier Oquendo, quien aseguró que la próxima semana se celebrará una reunión en el Matarraña con la Asociación vecinal Gent del Matarraña y agentes sociales para repartir este trabajo. “Alegar se alegará, eso seguro, pero tenernos que acordar el método de trabajo porque hay que sectorizar e incluso puede que contemos con un gabinete especializado como se hizo con el Maestrazgo porque los proyectos gigantescos”, añadió. “Fácilmente pueden ser 900 folios por proyecto cuando esté toda la documentación que tenemos que leer a fondo”, calculó.

No descartó ni una recogida de firmas ni la opción de que se presenten alegaciones a título individual al margen de las conjuntas. “Es curioso que en agosto, que se supone que es el mes inhábil en la administración, ya sea el segundo gran proyecto que publican”, dijo. Las conversaciones no se limitan al territorio ya que estos proyectos también atañen a Cataluña. “Aunque cada uno presente sus alegaciones, hay colaboración y contacto continuo con nuestros vecinos”, concluyó.

En la misma línea se mostró el presidente de la Comarca del Matarraña y alcalde de Mazaleón, Rafael Martí, que aseguró que el lunes enviarán una solicitud de moratoria para contar con al menos tres meses. “Ya aprobamos una solicitando tener más voz pero vemos que no la han tenido en cuenta porque han publicado esto a finales de agosto, con toda la gente de vacaciones incluido el Ministerio al que yo mismo he llamado. Pueblos de 500 habitantes o menos no tenemos la capacidad técnica para estudiar proyectos que son una barbaridad porque no sólo son los molinos, son caminos, líneas y demás”, añadió. En este sentido, desde Mazaleón se organizarán reuniones con empresas, expertos y vecinos y que sea el pueblo el que decida. No obstante, “aunque salga que sí a los 25 aerogeneradores porque los vecinos así lo consideran, no se hará de cualquier manera, se estudiará cada detalle, no todo vale”, afirmó.

Los proyectos Arlo, Argestes, Paucali y Céfiro y su ubicación

Estos proyectos que desarrolla Green Capital se reparten en cuatro y en varios términos municipales. Arlo, con 102 MW, se extenderá en los términos de Maella, Valdealgorfa y Mazaleón. El parque consta de 17 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor.

El proyecto de parque eólico Argestes de 96 MW, comprende los términos municipales de La Fresneda, Fórnoles, La Portellada y Ráfales, en la provincia de Teruel, y su infraestructura de evacuación, ubicada en los muncipios de La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón, en la provincia de Teruel. El parque consta de 16 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor.

El proyecto de parque eólico Paucali de 114 MW, abarca el término municipal de Maella, en la provincia de Zaragoza, y su infraestructura de evacuación, se ubica en los municipios de Maella, en la provincia de Zaragoza, y Mazaleón, en la provincia de Teruel. El parque consta de 19 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor.

El proyecto de parque eólico Céfiro de 196 MW, se extenderá en el término municipal de Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, La Fresneda y Fórnoles, en la provincia de Teruel, y su infraestructura de evacuación compartida con los otros tres parques eólicos anteriores, estará ubicada en los municipios de Mazaleón y Calaceite, en la provincia de Teruel, Maella, en la provincia de Zaragoza, Casares, Batea, Villalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca, La Fatarella y Ascó, en la provincia de Tarragona. Este parque consta de 32 aerogeneradores 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor.