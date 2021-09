La monrogina Marina Albesa vence en la Alquézar Trail

El palmarés del Matarraña Team continúa su imparable ascenso. La corredora Marina Albesa venció en la Alquézar Trail 14 K en categoría femenina en la prueba que se disputó en la localidad oscense durante el pasado domingo. Se trata de un de las pruebas dentro de la Ultra Trail Guara Somontano que se desarrolló durante el fin de semana. Este triunfo supone la primera victoria de Albesa desde que se iniciase en mundo del trail running y desde que comenzase a competir de manera oficial hace 1 año. «Es la sexta prueba a la que concurro y aunque había logrado ya segundos y terceros puestos, esta es mi primera victoria, así que estoy muy contenta», explicó Marina Albesa.

La monrogina fue acompañada de otras tres integrantes del Matarraña Team, así como por dos corredores. Lo cierto es que la intención inicial de Albesa fue la de que una prima suya, integrante del equipo, corriese en esta prueba. «Ha sido una jornada muy emotiva porque he estado arropada y acompañada», añadió Albesa quien recordó cómo comenzó a entrenar junto a su preparador, Carlos Jávega. Sin embargo no fue la única alegría que el equipo matarrañense consiguió durante la Ultra Trail Guara. Precísamente el valderrobrense Jávega logró la tercera posición. Todo ello después de varios percances. El corredor se perdió al inicio de la carrera e incluso sufrió una caída. «Fue muy emocionante porque me perdí y me quedé en vigésima posición. Pero logré adelantar 17 posiciones más», explicó Jávega.

La corredora durante el transcurso de la prueba de Alquézar. Ramón Ferrer

Otro atleta del Matarraña Team, Ángel Antolín, consiguió finalizar el reto de terminar la carrera Long-52 k. Además de los 52 kilómetros de carrera, el recorrido contó con un desnivel de 3.000 metros. En este caso tomaron la salida en torno a 200 participantes quedando Antolín entre los 40 primeros. Cabe recordar que el monrogino, desde sus inicios en competición, visibilizó la compatibilidad de este deporte con la diabetes que tiene desde niño. «Hemos pasado un fin de semana inolvidable. Además nos está empezando a llamar la atención que corredores del resto de Aragón e incluso de otras comunidades como País Vasco ya asocian nuestro nombre y el del Matarraña al trail», apuntó Antolín.