MotoGP vuelve a agosto para mejorar cifras y asegurar plaza tras 2027

El Mundial de MotoGP arranca en Motorland con el objetivo de superar cifras de público del año pasado, con 112.633 asistentes, y así conseguir afianzar las posibilidades de albergar la gran cita del motor más allá de 2027, último año antes de que el trazado bajoaragonés vuelva a ser circuito reserva. Este jueves estaban agotadas todas las entradas en 5 de las gradas a falta de la tribuna 7, donde todavía quedaban algunos pases. También había plazas en las pelouse 6 y 7, aunque con «disponibilidad media».

Desde la organización confían en que se mejorarán los datos después de un último premio que en 2025 se cambió de fecha a junio pero no acabó cumpliendo todas las expectativas en cuanto a venta de entradas, tal y como adelantan desde Dorna Sports. Esta vez la cita vuelve a acercarse a su franja de celebración habitual, finales de agosto y mediados de septiembre, completando un mes «de éxito» a nivel turístico para la zona.

El empuje que supuso a las reservas el eclipse del 12 de agosto cierra ahora con su broche de oro por MotoGP. Muchos alojamientos situados en comarcas no tan turísticas explican que en estos últimos días del mes han mejorado su ocupación precisamente gracias a la llegada de aficionados moteros. El 90% ha viajado desde península, de Aragón, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Y en cuanto al perfil internacional, Francia y Reino Unido son los países de donde procede el mayor número de turistas.

Las previsiones son favorables en cuanto a meteorología para todo el fin de semana. Este jueves ya comenzó la actividad en el circuito con el encuentro de los pilotos con aficionados en el Pit Lane Walk, una cita que volvió a demostrar las ganas que había por el regreso de la gran cita del motor. En lo deportivo, el campeonato llega a Alcañiz realmente batallado, con un Marc Márquez que se sitúa cuarto, por detrás de Jorge Martín, y que está dispuesto a aprovechar su circuito talismán, uno de los que mejor conoce y en el que tradicionalmente ha marcado diferencias.

Además, este año también destaca la nueva carrera, la Harley Davidson Bagger World Cup, que se celebrará el sábado en Motorland, único circuito de España donde podrá verse.

Regreso a la plaza y gran despliegue

Para este Gran Premio de MotoGP, además de la fecha, también se recupera otra de las grandes señas de identidad como es la fiesta nocturna en la plaza de España de Alcañiz. Se trata de un reclamo turístico que no pudo disfrutarse en 2025 por las obras de la Lonja. Estos últimos meses el Ayuntamiento ha agilizado «en todo lo posible» los trabajos para que la zona pudiera estar operativa durante estas fechas.

Pero el resto de la ciudad también está preparada para uno de los fines de semana que generan mayor visibilidad e impacto económico para todo el Bajo Aragón Histórico. En 2025, concretamente, se rondaron entre los 10 y 12 millones de euros.

Se recupera así la disposición habitual de los escenarios musicales en la capital bajoaragonesa, con una amplia programación que se concentrará en la plaza de España y Mendizábal. Habrá foodtrucks en el solar de sindicatos y puestos de merchandising a lo largo de toda la avenida de Aragón. El evento solidario ‘Degusta Teruel’, además, vuelve igualmente a los pies de la Excolegiata.

Eso sí, este año se tendrán que doblar esfuerzos en cuanto a seguridad frente al masivo público que llegará hasta el territorio. El Gran Premio de MotoGP llega en un momento de tensión para la Policía Local de Alcañiz, con 14 bajas de los 25 agentes habituales en pleno dispositivo. Como consecuencia, solo 8 efectivos estarán disponibles para realizar patrullas durante el fin de semana.

Pese a esta situación, el despliegue se reforzará con más de 1.200 guardias civiles con agentes llegados desde Zaragoza y Madrid, además de dos brigadas de Policía Nacional.

Otra de las novedades será la presencia de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil que funcionará también como Punto Violeta y estará situada en el recinto. Además, la apertura del nuevo hospital permite contar con un helipuerto para hacer vuelos diurnos. El despliegue también es amplio dentro del circuito, donde se pasa de los 50 trabajadores habituales a más de 6.500 personas que trabajan durante todo el fin de semana para que todo salga según lo previsto.

Pura actividad en la Fan Zone

Además de la competición deportiva, los promotores de MotoGP continúan trabajando para que la cita crezca como un evento de puro entretenimiento. En ese sentido, el escenario idóneo para afianzar dicho objetivo volverá a ser la Fan Zone, donde se desplegará un amplio abanico de actividades para entretener a la afición durante y al acabar las carreras.

Como platos fuertes volverá la gran noria tras su estreno en 2025, o la actuación musical del conocido dj aragonés Andrés Campo, el sábado a las 15.45. También habrá encuentro de aficionados y pilotos, destacando la visita de los también aragoneses Gonzalo Sánchez, Miguel Bernal, Víctor Cubeles y Raúl Navarrete, también el sábado.

Espectáculo para asegurar la continuidad

El objetivo, por encima de todo, es mostrar los mejores alicientes del circuito y la ciudad para que Motorland pueda seguir teniendo posibilidades para acoger la gran cita del motor después de 2027. Las administraciones continúan celebrando haber conseguido mantener el Gran Premio para el año que viene, pero insisten en que se debe seguir trabajando de forma conjunta. Para conseguirlo, no obstante, señalan mejoras pendientes desde hace décadas, como la A-68, una vía que potenciaría la llegada de más visitantes y facilitaría las opciones de alojamiento y desplazamientos.