Actualizado 20:02

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 SEP 2026|

Actualizado 20:02

Motorland Aragón recupera la élite del motocross cuatro años después

El circuito del Bajo Aragón acogerá este fin de semana la octava prueba del Campeonato de España con las categorías Élite MX1 y MX2, además de MX125 y MX Femenino

Imagen de Élite MX1 en Motorland en 2022 / Motorland Aragón
Imagen de Élite MX1 en Motorland en 2022 / Motorland Aragón

Jesús Burgos14 09 2026

Comentar

AlcañizMotorland

DeporteMotor

El motocross nacional regresa este fin de semana a Motorland Aragón. El circuito bajo aragonés será escenario, del 19 al 20 de septiembre, de la octava prueba del Campeonato de España de Motocross, una cita que supondrá el regreso de las categorías Élite MX1 y Élite MX2 a las instalaciones alcañizanas cuatro años después de su última visita, en 2022. La entrada será gratuita durante todo el fin de semana.

La competición permitirá disfrutar en Motorland de las dos categorías principales del certamen nacional, con las motos de alrededor de 450 centímetros cúbicos de MX1 y las de 250 cc de MX2. Junto a ellas estarán también las categorías MX125 y MX Femenino, que completarán un fin de semana dedicado al motocross en el área off-road del complejo alcañizano.

Un trazado exigente para los pilotos

El circuito de Motocross de Motorland pondrá a prueba a los participantes con un recorrido caracterizado por los saltos, las curvas cerradas y los continuos cambios de rasante. Un trazado exigente y sin apenas descanso que obligará a los pilotos a mantener la concentración durante cada vuelta y que, al mismo tiempo, ofrece diferentes puntos para que los aficionados puedan seguir la competición.

La cita supone además una nueva parada del intenso calendario de eventos que Motorland Aragón está desarrollando durante la temporada 2026. En esta ocasión, el protagonismo se traslada al área off-road, donde se espera la presencia de algunos de los principales nombres del motocross nacional.

Imagen del cartel oficial del Campeonato de España de Motocross / Motorland Aragón
Imagen del cartel oficial del Campeonato de España de Motocross / Motorland Aragón

Regreso de las categorías reinas

La prueba de Motorland será la quinta del campeonato para las categorías Élite MX1 y Élite MX2 y la octava cita del Campeonato de España en su conjunto. El regreso de ambas clases al circuito alcañizano permitirá recuperar un espectáculo que no se veía en estas instalaciones desde 2022.

Durante todo el fin de semana, los aficionados podrán acceder de manera gratuita al circuito para seguir de cerca las carreras y disfrutar de una competición que combina velocidad, saltos y una importante exigencia física para los pilotos. Motorland dispondrá además de una zona de cafetería para el público asistente.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Manuel Marlasca: «Hacer periodismo de sucesos desde detrás de una pantalla es una barbaridad. Hay que estar en la calle»

ENTREVISTA. El periodista especializado en sucesos, crónica negra e investigación criminal será uno de los ponentes del VIII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz

Comentar

Manuel Marlasca: «Hacer periodismo de sucesos desde detrás de una pantalla es una barbaridad. Hay que estar en la calle»

Teruel Existe reclama mejoras urgentes en la N-211 ante la alta siniestralidad a su paso por Alcañiz y Caspe

La formación solicitará una reunión bilateral entre Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes para exigir el acondicionamiento de la vía

1

Teruel Existe reclama mejoras urgentes en la N-211 ante la alta siniestralidad a su paso por Alcañiz y Caspe

Crece la FP en el territorio y Alcañiz estrena edificio para aumentar la oferta

El nuevo aulario entra en funcionamiento este lunes en la capital bajoaragonesa tras una última inversión de 1,6 millones de euros

Comentar

Crece la FP en el territorio y Alcañiz estrena edificio para aumentar la oferta

Raúl Navarrete llega líder a Navarra tras ganar en Valencia y firmar la pole: «Nosotros no tenemos la presión»

El piloto de Utrillas se impuso en la primera carrera de la Yamaha R7 Cup en el circuito Ricardo Tormo, fue cuarto en la segunda y afrontará la última cita...

Comentar

Raúl Navarrete llega líder a Navarra tras ganar en Valencia y firmar la pole: «Nosotros no tenemos la presión»

Irene Burillo se queda a un paso de la final del Atik Antaly Open

La tenista caspolina alcanza por primera vez las semifinales de un torneo W125 tras superar tres rondas en Turquía y firma una semana de gran nivel

Comentar

Irene Burillo se queda a un paso de la final del Atik Antaly Open

Cara y cruz para los equipos del Bajo Aragón Histórico en la Copa de Aragón: Zafán se clasifica y el Caspe dice adiós

El conjunto caspolino cayó por 0 a 13 ante uno de los mejores equipos de Segunda División B, mientras que los de La Puebla de Híjar superaron al Borja por...

Comentar

Cara y cruz para los equipos del Bajo Aragón Histórico en la Copa de Aragón: Zafán se clasifica y el Caspe dice adiós
Periódico del Bajo Aragón Histórico