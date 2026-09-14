Motorland Aragón recupera la élite del motocross cuatro años después

El motocross nacional regresa este fin de semana a Motorland Aragón. El circuito bajo aragonés será escenario, del 19 al 20 de septiembre, de la octava prueba del Campeonato de España de Motocross, una cita que supondrá el regreso de las categorías Élite MX1 y Élite MX2 a las instalaciones alcañizanas cuatro años después de su última visita, en 2022. La entrada será gratuita durante todo el fin de semana.

La competición permitirá disfrutar en Motorland de las dos categorías principales del certamen nacional, con las motos de alrededor de 450 centímetros cúbicos de MX1 y las de 250 cc de MX2. Junto a ellas estarán también las categorías MX125 y MX Femenino, que completarán un fin de semana dedicado al motocross en el área off-road del complejo alcañizano.

Un trazado exigente para los pilotos

El circuito de Motocross de Motorland pondrá a prueba a los participantes con un recorrido caracterizado por los saltos, las curvas cerradas y los continuos cambios de rasante. Un trazado exigente y sin apenas descanso que obligará a los pilotos a mantener la concentración durante cada vuelta y que, al mismo tiempo, ofrece diferentes puntos para que los aficionados puedan seguir la competición.

La cita supone además una nueva parada del intenso calendario de eventos que Motorland Aragón está desarrollando durante la temporada 2026. En esta ocasión, el protagonismo se traslada al área off-road, donde se espera la presencia de algunos de los principales nombres del motocross nacional.

Imagen del cartel oficial del Campeonato de España de Motocross / Motorland Aragón

Regreso de las categorías reinas

La prueba de Motorland será la quinta del campeonato para las categorías Élite MX1 y Élite MX2 y la octava cita del Campeonato de España en su conjunto. El regreso de ambas clases al circuito alcañizano permitirá recuperar un espectáculo que no se veía en estas instalaciones desde 2022.

Durante todo el fin de semana, los aficionados podrán acceder de manera gratuita al circuito para seguir de cerca las carreras y disfrutar de una competición que combina velocidad, saltos y una importante exigencia física para los pilotos. Motorland dispondrá además de una zona de cafetería para el público asistente.