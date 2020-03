Se suspenden los tests de pretemporada del Mundial de Turismos por el coronavirus

Eurosport Event, promotor del WTCR, el Mundial de Turismos, ha decidido cancelar los tests de pretemporada que estaban previstos en el circuito aragonés entre los días 24 y 26 de este mismo mes de marzo. La causa sería evitar el riesgo de contagio por el coronavirus, tanto para los pilotos y miembros del equipo como para el resto de los trabajadores de Motorland y aficionados. Así lo han confirmado desde Motorland Aragón a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que en nuestra comunidad autónoma no se ha confirmado ningún caso de coronavirus, no obstante, la medida persigue no exponer a los diferentes profesionales que intervienen en este tipo de eventos.