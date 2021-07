Motostudent reúne en Motorland a 700 universitarios de 16 países que sueñan con trabajar en MotoGP

Más de 700 estudiantes y 130 docentes de universidades de cuatro continentes participan desde este jueves y hasta el domingo en la fase final de la VI edición de Motostudent en Motorland. 83 equipos de 16 países de Europa, Asia, América y África, nueve más que en la pasada edición, verán cómo se evalúa y prueba en la pista FIM del circuito de velocidad el prototipo de moto de competición real que han diseñado, desarrollado y fabricado en sus universidades en los últimos dos años.

Los participantes en Motostudent deben demostrar su creatividad e innovación para aplicar directamente sus habilidades de ingeniería frente a otros equipos de universidades de todo el mundo. Hay dos categorías. 46 equipos participan en Motosudent Electric (sistema de propulsión 100% eléctrico) y 37 en Motostudent Petrol (motor de combustión interna).

A ello se le suma la inyección económica de la prueba para el Bajo Aragón ya que todos los jóvenes y sus acompañantes se alojan durante todos estos días en la zona.

Diseñar, fabricar y probar

Motostudent es una competición en la que estudiantes de ingeniería de todo el mundo diseñan, fabrican y prueban en carrera una motocicleta a partir de elementos comunes que suministra la organización. En esta edición, que se ha retrasado por culpa del covid, los jóvenes han sacado adelante sus prototipos desde sus casas y mediante videoconferencias durante gran parte del tiempo. «Llevamos trabajando más de dos años en nuestra moto. Empezamos con un lienzo totalmente en blanco y lo hemos ido desarrollando poco a poco. Ha sido duro», explica Miquel Jiménez, miembro del equipo Tecno Campus de Mataró (Barcelona).

La formación y el intercambio de conocimientos para favorecer la innovación en la industria de la motocicleta es el principal objetivo de Moto Engineering Foundation, entidad promotora de Motostudent desde hace 12 años que desarrolla su actividad desde Technopark.

La fase final estos cuatro días pretende ser mucho más que una evaluación del trabajo realizado en los últimos meses. Motorland se convierte durante estos días en un punto de encuentro entre universitarios, docentes y profesionales de distintos sectores de la industria para compartir conocimientos y experiencias convirtiéndose así el circuito en un foro único donde el talento de los alumnos será evaluado por la industria.

Participar en Motostudent y llevarse un premio es la mejor carta de presentación en el currículum de cualquier joven ingeniero que quiera hacerse un hueco en el mundo del motor. «Motostudent es una experiencia que te despierta como estudiante y como persona. Te cambia la vida totalmente», expresa Raúl Soriano, jefe del equipo de la Universitat Jaume I de Castelló.

Miembros del equipo TecnoCampus de Mataró ensamblando la moto / L. Castel

Una beca de seis meses en Red Bull

La principal novedad de Motostudent es el Red Bull MotoBoost, cuyo ganador recibirá una beca de seis meses en el Departamento Racing en la sede de la marca en Austria.

Este reto se realiza con la colaboración de Red Bull y en él los participantes tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos acerca del mundo de la competición. A lo largo de toda esta edición se les han ido proponiendo diversos retos, el último junto con KTM. Se han realizado varias «lectures» tratando diversos temas, entre ellos, aerodinámica, diseño y mecánica.

Este viernes a las 20.00 en Motorland se celebrará la segunda «Lecture» incluida en esta edición del reto, que girará en torno a la mecánica. Además, contará con la presencia de Romà López, coordinador de la Red Bull Rookies Cup; Alberto Tambini, ingeniero de KTM y exparticipante de MotoStudent; y Jeremy McWilliams, ex piloto mundialista y actual piloto probador de KTM. La lecture, que se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube del evento, contará con la presencia de Andrea Dovizioso (piloto de MotoGP), Víctor Vallejo (Responsable del desarrollo aerodinámico en Moto3 KTM) y Roma López (Organización técnica y apoyo deportivo para la Red Bull Rookies Cup) como invitados especiales.

Cuatro días en el circuito

Entre este jueves y este viernes se celebra la Fase MS2 en la que se pondrán en práctica los proyectos de cada equipo. En primer lugar, hay una parte de verificaciones técnicas estáticas y dinámicas (el primer objetivo es la seguridad y comprobar que las motos sean aptas para pilotar). Una vez superadas estas pruebas, las motos ya entran en pista y se disputarán las carreras el domingo (una de la categoría Motostudent Petrol y otra de MotoStudent Electric).

Previamente los equipos pasaron la fase MS1, que constituye la elaboración del proyecto, que después presentan ante un jurado de expertos. Normalmente se realiza en el circuito aunque en esta edición por la pandemia se realizó de forma telemática en junio.

Tras la celebración de todas las fases, se conocerán los ganadores para ambas categorías. En la fase MS1 se galardona el mejor proyecto (Best Industrial Project), diseño (Best Design) e innovación (Best Innovation) y los ganadores de la fase MS2 son el resultado de la combinación de las pruebas dinámicas y los resultados de las carreras. La suma de las dos fases determinarán al ganador de la edición (Best MotoStudent) y al mejor principiante (Beste Rookie TeamEAM) para los equipos cuyas universidades participan por primera vez.

Los más de 800 alumnos y profesores, pasarán los cuatro días del evento en alojamientos de distintos puntos del Bajo Aragón. Esto repercutirá positivamente en la economía de la comarca, especialmente en hostelería y servicios.