Movimiento en los clústeres del Matarraña y Begues: Repsol reactiva 15 parques eólicos para el futuro centro de datos de Escatrón

La compra por parte de Repsol de 16 proyectos eólicos de Forestalia se cerró hace casi un año y, ahora, el proyecto se retoma. La compañía busca reactivar la construcción de 15 parques de aerogeneradores que pertenecían a la línea de evacuación Valmuel-Begues, archivada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con el objetivo de redirigir la energía al futuro centro de datos de Escatrón. Para ello, el primer paso que ha dado ha sido enviar adendas a los distintos ayuntamientos afectados para consultarles la compatibilidad urbanística de la modificación del proyecto, que llega a las comarcas del Matarraña, Cuencas Mineras, Jiloca, Campo de Belchite y al municipio de Maella.

La respuesta de los consistorios no implica una autorización, sino que se trata de un informe que recoge si dichos cambios implican una afección a zonas protegidas como la Red Natura o cualquier otra inconveniencia. Desde el Ayuntamiento de Valjunquera, su alcaldesa, Susana Traver, señala que precisamente los dos parques que ya estaban previstos en el término municipal no presentan cambios, salvo en la línea de evacuación. "Nosotros estamos en contra, igual que lo estuvimos cuando se empezó este proyecto. Tomaremos las medidas que podamos al respecto", ha aseverado la regidora.

La empresa ha dividido los parques en dos bloques que se agrupan por zona geográfica. Por un lado, están las localidades del Bajo Aragón Histórico, Cuencas Mineras y Campo de Belchite (Valjunquera, Valdeltormo, Mazaleón, Maella, Muniesa, La Hoz de la Vieja, Maicas, Segura de los Baños, Vivel del Río Martín, Moyuela, Plenas, Blesa y Huesa del Común), y por otro las de la comarca del Jiloca (Fonfría, Allueva, Salcedillo, Lanzuela, Cucalón, Lagueruela).

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel advierte del proyecto

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha alertado públicamente de este movimiento con un comunicado de prensa, tras tener conocimiento de las adendas. Según explican, Repsol ha incluido un cuadro esquemático con los parques para los que se va a pedir la autorización de construcción dado que ya contaban con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tramitada.

Para la plataforma resulta "incomprensible" que se pretenda retomar una declaración ambiental que estaba planteada y concedida para un proyecto con un objeto distinto y una línea que fue desestimada. "Resulta llamativo que se rescate un proyecto sometido a investigación judicial, como así consta en el sumario del procedimiento que se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel, que ya ha solicitado a la UCO un informe sobre el clúster Begues", ha denunciado el portavoz, Joaquín Oquendo, quien también ha añadido que la plataforma pedirá la investigación del Clúster del Matarraña.

Asimismo, la plataforma ha señalado que en el territorio hay una "gran oposición" con "manifestaciones múltiples y multitudinarias". "Hay incluso mociones contrarias de la Comarca del Matarraña", ejemplifican. Por el momento, junto a esta entidad colaboran Gent del Matarranya, Valjunquera por los paisajes y Valdeltormo por los paisajes. La invitación para sumarse está abierta por parte de la plataforma que apunta que la ley de "evaluación ambiental no puede ser trampeada (...). Ante una modificación sustancial del proyecto, la DIA obtenida no es aplicable". Por ello, la entidad asegura estar amparada para formular cuantas alegaciones o denuncias considere procedentes.

Por otro lado, la plataforma acusa la falta de ética que, a su juicio, ha habido en este proceso de compra: "no debe ni puede ser ético comprar un proyecto que está bajo sospecha (...) ni conseguir todos los parabienes de las administraciones como si nada hubiera pasado".