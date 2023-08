Mucha agua, purpurina y polvos de colores en el inicio festivo de Castelserás

Las fuertes rachas de viento de este viernes por la tarde no pudieron frenar las ganas de fiesta de los vecinos de Castelserás. La localidad entera se echó a la calle entonces para dar inicio a sus fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe con el chupinazo, uno de los actos más divertidos y esperados entre todas las edades. Tras el pregón, la gran manguera de agua volvió a ser protagonista de este remojón festivo en el que nadie dudó en participar a pesar del aire. «Esto es lo bueno de este pueblo y sus fiestas: todos vamos a una», confirmaba uno de sus vecinos mientras la charanga, que tampoco podía faltar, sonaba de fondo.

Pequeños y mayores, grupos de amigos grandes y algunos más reducidos o invitados que han decidido acercarse durante estos días a Castelserás. Todos ellos llenaron la plaza en un ambiente donde al agua también le acompañó una gran cantidad de purpurina y polvos Holi de diferentes colores que volaban de aquí para allá animando al personal. Y una vez terminada esta gran fiesta de agua la diversión se expandió por el resto de calles de la localidad con el recorrido de peñas, otro acto en el que la charanga marcaba el ritmo con los clásicos que marcan los mejores momentos de las fiestas patronales de cualquier pueblo. Durante él, el viento hacía estragos. «Ahora sí que siento un poco de frío por el viento», comentaba una joven castelserana que minutos antes se había empapado en el chupinazo, «pero no importa, estamos en fiestas», añadía segundos después.

Este tampoco importó durante la gran fiesta de la espuma, que se celebraba justo después, ni tampoco en la carrera XIV carrera popular villa de Castelserás, actos que salieron adelante sin interrupción y con las mismas ganas de fiesta de sus vecinos.

Cuatro días de pura diversión

Así iniciaban los castelseranos lo que serán unas fiestas de pura diversión. Concretamente, cuatro días cargados de actos que se alargarán hasta el lunes y que ocuparán la agenda durante mañana, tarde y noche. El sábado, por ejemplo, los vecinos tendrán que ponerse pronto la alarma porque a partir de las 7.00 habrá diana floreada y a las doce misa con reparto de pan bendito. Ya entrada la tarde la asociación de amas de casa del municipio han preparado una exposición de labores en el Salón Montepío. Se podrá ver durante dos horas. Los pequeños más atrevidos tendrán la oportunidad de vivir su primer encierro infantil y a continuación una exhibición de reses bravas y toro embolado.

Por la noche, ese mismo día, se realizará una cena de alforja en la peña la Veleta y justo a las doce el sonido de la música retumbará por las calles de la localidad gracias a la orquesta Wilton. En el descanso habrá bingo y al final discomóvil para los jóvenes y animados del municipio.

El domingo arrancará fuerte para los pequeños. Todos ellos podrán disfrutar del parque infantil en las piscinas municipales. Y por si esto no fuera poco, un super tobogán acuático protagonizará la tarde. Pequeños y no tan pequeños podrán refrescarse y disfrutar de esta actividad tan divertida. Además, para todos aquellos que no pudieron ver la exposición de las amas de casa, el domingo tendrán otra oportunidad desde las cinco hasta las siete.

La tarde continúa y en este caso en el salón de la Encomienda Raúl Ciprés realizará un espectáculo de variedades. Además, también tendrá lugar una exhibición de reses bravas de la ganadería de Calanda Hermanos Colomer. Por la noche los correfuegos serán los protagonistas. A partir de las 23.00 habrá un espectáculo a carga de los Arraclaus de Castelserás.

Y para todos aquellos a quienes aún les quedan ganas de más, el lunes 14 agosto se realizará la tradicional bajada por el río de las ‘Barcas Locas’. Ya entrada la noche todo el pueblo podrá degustar de la cena de la vaca en la Plaza del Puente. El broche final a las fiestas será a las once de la noche con la actuación musical del Dúo La noche. En total, cuatro días en los que se espera que la localidad se llene de mucha gente y que la unión y la diversión sean los protagonistas dejando por unos días de lado los problemas.