Muere un anciano de la residencia de Andorra y las familias reclaman a DGA que realice test masivos

Los familiares de los ancianos de la residencia municipal ‘Los Jardines’ de Andorra reclaman al Gobierno de Aragón que realice pruebas diagnósticas a todos los residentes y al personal después de que el miércoles se detectara un caso positivo en coronavirus. Esta persona falleció el viernes en el Hospital Comarcal de Alcañiz, donde llevaba más de una semana ingresado -desde el día 8- y se desconoce si se contagió en la residencia o en el centro hospitalario aunque ya fue trasladado con síntomas compatibles con el coronavirus.

No entienden cómo no se considera necesario realizar test de detección del Covid-19 a todos los residentes y personal para localizar el foco, diagnosticar si hay más contagiados y, en su caso, tomar las medidas oportunas. “La razón por la que se han negado los test es que no hay más personas con síntomas, y solo se les hace a éstas. Sin embargo, entendemos que esta decisión está creando una situación de riesgo absolutamente evitable, ya que como ha ocurrido en otras residencias, si se espera a detectar los contagios a que aparecen los síntomas, cuando estos aparecen la pandemia se ha extendido y la letalidad en personas tan vulnerables es la que ya tristemente conocemos”, apuntan los familiares.

Un día después de que el citado anciano diera positivo en la tercera prueba PCR que se le realizaba, personal de Salud Pública se desplazó a la residencia y revisó todos los protocolos que estaban aplicando. El resultado fue satisfactorio en todos los sentidos pero el malestar y la preocupación se ha instalado entre los familiares de los residentes, que reclaman a Salud Pública que realice de forma inmediata test Covi-19 tanto al personal como a los residentes.

“La gestión que están realizando de la crisis sanitaria desde la residencia está siendo muy buena, tanto por el apoyo que está brindado el Ayuntamiento facilitando la contratación de medios materiales y humanos, como por la profesionalidad y entrega de su personal, comenzando por su directora. Por eso no queremos que exista riesgo de que la pandemia se extienda”, opinan.