Muere el fabarol José Bada, consejero de Cultura de Aragón en el Gobierno de Santiago Marraco

El intelectual y teólogo fabarol José Bada, de 97 años, ha fallecido tras una prolija carrera que incluyó su paso por la política como consejero de Cultura entre 1983 y 1986, en el primer gobierno presidido por un presidente elegido por las urnas, el de Santiago Marraco. Socialista como él, formó parte de la dirección regional del PSOE, donde ejerció igualmente como secretario de cultura. El funeral se oficiará este viernes en el cementerio de Torrero a las 11.30.

Su último desempeño institucional se remonta a la etapa del también fallecido presidente de Aragón Javier Lambán, cuando las Cortes de Aragón le eligieron en 2019 miembro de la Academia Aragonesa de la Lengua junto a Manuel Castán, Juan Pablo Martínez Cortés, Francho Rodes y María Mercedes Llop. En su caso, fue a petición del grupo socialista. También presidió el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, desde su creación en 2010 hasta su desaparición en 2013. Fue una figura fundamental en la Declaración de Mequinenza de 1984 cuando era consejero de Cultura. Se firmó con su apoyo el de 17 ayuntamientos de la zona.

Doctor en Teología por la Universidad de Múnich y licenciado en Filosofía por la de Valencia, presentó uno de sus últimos libros, 'Recuerdos para la Paz', en el Seminario de Investigación para la Paz, al que le unía una estrecha y larga relación desde que en 1984, como consejero, encargó al Centro Pignatelli la creación y gestión de una entidad de estudio y promoción de la investigación para la paz.

También dejó su impronta al dar el primer paso para la recuperación de destacados monumentos del patrimonio cultural, como supuso la firma de los convenios para la restauración de La Seo de Zaragoza y de la catedral de Tarazona.

Monegrino militante por condición de nacimiento en Fabara, Bada defendía que la despoblación no suponía un éxodo rural, sino algo "más profundo, cultural" y que, por tanto, lo que tocaba era dar "condiciones de vida", servicios, a sus habitantes. La política forma parte de una experiencia de vida que le llevó a ejercer primero la docencia en el Seminario de Zaragoza y después en la Universidad de Deusto y en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de San Vicente de Paúl, igualmente en la capital aragonesa. Su compromiso político le llegó a forma parte del movimiento Cristianos por el socialismo. Editor de la revista Eucaristía, su pulsión por las letras y la actualidad con visión progresista le llevó en 1982 a formar parte del consejo de administración del periódico aragonés El Día.

Autor de varios libros sobre temas de sociología, política, ética y teología, era un colaborador habitual de la prensa aragonesa, como recordaba su semblanza en la Academia Aragonesa de la Lengua. En 2016 recibió el premio Desideri Lombarte, otorgado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por su labor en la dignificación y difusión del catalán en Aragón.

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha trasladado su pesar por el fallecimiento y ha glosado su figura. "Lamento profundamente el fallecimiento de Pepe Bada, pionero del autonomismo aragonés, fundador del Partido Socialista de Aragón y primer consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón. Teólogo, filósofo, escritor y hombre de diálogo, hizo de la cultura, la paz y la convivencia una forma de compromiso con Aragón. Mi cariño a su familia y amigos", ha escrito a través de las redes sociales

Igualmente, se ha sumado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha trasladado a través de su cuenta en X su pésame a los familiares, amigos y compañeros de José Bada, al que se ha referido como "un referente histórico" del PSOE de Aragón y una "figura destacadísima" de la cultura, la filosofía y el pensamiento político y social de la Comunidad.