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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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03 JUN 2026|

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Una muestra de fotos a gran formato homenajea a las mujeres rurales turolenses de los siglos XIX y XX

FOTOGALERÍA. Alcañiz acoge hasta el 18 de junio una exposición itinerante del Instituto de Estudios Turolenses (IET). El Ayuntamiento ha aportado más imágenes bajoaragonesas

Inauguración de la exposición Mujeres Rurales Turolenses con la diputada Beatriz Redón, el concejal Javier Climent, y la archivera municipal, Teresa Thomson. / B. Severino
Inauguración de la exposición Mujeres Rurales Turolenses con la diputada Beatriz Redón, el concejal Javier Climent, y la archivera municipal, Teresa Thomson. / B. Severino

Beatriz Severino03 06 2026

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Cultura y Ocio

A lo largo de las tres plantas de la Biblioteca Municipal se despliegan los paneles con imágenes a gran formato que muestran estampas de tiempos pasados, pero recientes. El edificio es la casa de la exposición itinerante 'Mujeres Rurales Turolenses. Creadoras de nuestra historia', que promueve el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel en colaboración con la Unidad contra la Violencia sobre la Muier de la Subdelegación del Gobierno de España en Teruel. La exposición muestra a la mujer desempeñando diferentes roles tanto en el ámbito doméstico como fuera de él.

Una parte de la exposición se centra en las faenas agrícolas, otra desgrana las tareas domésticas, pero también se la puede ver en momentos de fiestas populares. En las imágenes están representados todos los territorios de la provincia, pero todas las situaciones son reconocibles y están en el imaginario colectivo. Aparece Alcañiz, Cantavieja o Calanda, entre otras muchas localidades, en una exhaustiva selección de la que se encargó en gran medida Rosaura Albero, que ha coordinado este trabajo.

Además, en el caso de Alcañiz, la exposición se complementa con más fotografías que ha aportado el Ayuntamiento del fondo que, poco a poco, va ampliando entre adquisiciones y cesiones. De hecho, la inauguración de la exposición se produjo en la Semana de los Archivos. A los paneles del IET se suman imágenes de fotógrafos locales como Gracia o Perdiguer, entre otros.

Exposición 'Mujeres Rurales Turolenses. Creadoras de nuestra historia', en la Biblioteca de Alcañiz. / B. Severino
Exposición 'Mujeres Rurales Turolenses. Creadoras de nuestra historia', en la Biblioteca de Alcañiz. / B. Severino

"Que la exposición se ubique en la Biblioteca es un acierto, para que la gente no tenga que ir a propósito a un lugar, sino que facilita que se la encuentre y la disfrute", dijo la diputada Beatriz Redón en la apertura. Recordó que la muestra es itinerante, que ya ha recorrido varias poblaciones y que hay varias ya en espera. "Todos los pueblos que la quieran acoger, solo tienen que comunicarlo y allí estaremos", invitó.

La exposición estará abierta hasta el jueves 18 de junio en el horario de atención de la Biblioteca en el Palacio Ardid, que es de 9.00 a 20.00 de lunes a viernes; y de 9.00 a 14.00, los sábados.

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