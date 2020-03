Mujeres rurales y digitalizadas: las nuevas tecnologías como motor del emprendimiento femenino

Superar la brecha digital de género en las zonas rurales y empoderar a la mujer como motor imprescindible para el emprendimiento y el desarrollo ligado a las nuevas tecnologías de la información y comunicación es el objetivo de la iniciativa puesta en marcha por cinco mujeres turolenses. Ellas han decidido unir fuerzas, alzar la voz en pro de un futuro digno para lo que ahora llaman España vaciada accionado a través de iniciativas emprendedoras digitales y demostrar que sí es posible.

Concienciar de la problemática existente en las zonas rurales es el punto de partida de esta iniciativa. La falta de un futuro laboral digno está obligando a mucha población joven a emigrar desde las áreas rurales hacia las grandes urbes, nutriendo el fenómeno de la despoblación que en algunas zonas de Aragón está llegando a niveles extremos. «Para superar esta situación y fijar la población al territorio, el papel de la mujer se torna esencial», coinciden estas cinco emprendedoras de Utrillas, Valjunquera, Puigmoreno, Alcorisa y Calanda.

«La mujer está despertando y se está empoderando. Demandamos independencia, queremos ser visibles y en el ámbito rural no iba a ser diferente. Es necesario que a la mujer rural no se nos vea solamente como la mujer que trabaja duramente en el campo o en una explotación ganadera. Tenemos y debemos desvincularnos de ese rol en exclusiva. La mujer rural podemos ser eso y lo que nos propongamos al igual que las demás». Así lo explica Elena Polo, maquilladora y bloguera que desde la localidad minera de Utrillas ha logrado llegar a miles de potenciales clientes a través de las redes rociales.

Las redes sociales son también el campamento base de Olivia Peris, Community Manager, estilista y asesora de imagen personal. Internet y el teletrabajo le han permitido dar vida a su propia empresa centrada servicios en Marketing y Comunicación desde su pueblo natal: Valjunquera. «De nada sirve quejarse si no haces algo para remediarlo. Es ahí donde intento cambiar la mentalidad de muchas mujeres de mi pueblo. Me pongo de ejemplo para motivarlas pero es una tarea muy complicada. A pesar de ello, no pienso desistir porque sé que son ellas las que van a cambiar el mundo», apunta.

Una opinión muy similar manifiesta Ana Cristina Esteban, experta en Marketing Digital y Nuevas tecnologías y Vicepresidenta de ARAME (Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón) quien lidera su propia empresa desde el pequeño barrio de Puigmoreno. «La mujer es la que fija la población. Allí donde vive la mujer, es donde se establece la familia. Favoreciendo el empleo femenino rural facilitas que las familias decidan quedarse y que los hijos que han nacido allí establezcan sus raíces. Si a eso unimos el hecho de que los hijos vean verdaderas posibilidades de desarrollo profesional en su pueblo, conseguimos frenar la despoblación», señala.

Estas tres empresarias apostaron por su pueblo, al igual que lo hicieron Sonia Montero e Isabel Conesa, quienes con tan solo 25 y 27 años respectivamente crearon su propia negocio. Montero es la primera Wedding Planner de la provincia de Teruel y Diseñadora Gráfica. Desarrolla su labor desde Alcorisa y llega a decenas de clientes haciendo uso de las nuevas tecnologías.

«Más que España vaciada somos la España olvidada y descuidada. Se no ha abandonado, adolecemos de falta comunicaciones, de nuevas empresas y de innovación pero hay maneras de fomentar esto a través de suelos más baratos u ofreciendo facilidades para que se instalen empresas nuevas que sea el motor de una zona, motivando a los autónomos que luchan año tras año en esta zona para que puedan crecer y seguir quedándose aquí, teniendo las administraciones una visión más abierta sin cerrarse en banda a nuevas ideas que pueden generar riqueza, empleo y visibilidad», expone.

Conesa es redactora digital y copywriter web. Lidera su propio proyecto desde Calanda, su localidad natal. Desde allí da vida a los contenidos web de empresarios, tiendas online e instituciones ubicados en diferentes puntos de España y lo hace sin abandonar su pequeño despacho en casa, gracias a las posibilidades que ofrece Internet. «Las herramientas digitales suponen una oportunidad única de desarrollo que la población rural no podemos desperdiciar».

Estas cinco emprendedoras digitales coinciden en señalar el autoempleo y el teletrabajo como dos grandes soluciones a la complicada conciliación profesional, familiar y personal a la que se enfrentan muchas mujeres en España. Además, señalan que emprender en su pueblo le ha reportado numerosas ventajas.

«La tranquilidad, los ritmos de vida, los espacios amplios y la cercanía de los servicios básicos. Yo, por ejemplo, vivo a 5 minutos a pie tanto del colegio como de la guardería. Esto me permite aprovechar los tiempos al máximo. Puedo estar reunida con un cliente que está en Madrid a través de Skype y diez minutos después estoy con mi hijo en brazos tras recogerlo de la guardería y sin necesidad de utilizar vehículo», manifiesta Conesa.

A pesar de todo, emprender proyectos propios en zonas rurales no ha sido un camino de rosas. Algunas de las dificultades con las que se han encontrado son el desconocimiento de estas nuevas profesiones tecnológicas, la falta de concienciación con las mismas, el analfabetismo digital o unas conexiones a Internet deficientes.

Por este motivo, consideran fundamental la tarea de visibilizar y concienciar sobre esta nueva realidad 3.0 que puede suponer un revulsivo definitivo para los pueblos y sus mujeres. Con el objetivo de acercar este tipo de iniciativas a las zonas rurales y mostrar las vías para accionar este tipo de proyectos digitales, han organizado una charla-coloquio el próximo lunes 9 de marzo que tendrá lugar en el C.P.E.P.A Cuencas Mineras de Utrillas a las 17.00 bajo el marco de las actividades promovidas desde la asociación aragonesa ARAME.