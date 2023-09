El mundial de Superbikes aterriza en Motorland con el español Álvaro Bautista como líder

El campeonato del mundo de Superbikes llega un año más al circuito de Motorland en este 2023, siendo así una de las habituales pruebas mundialistas en esta disciplina desarrollada a través de motos de calle. Eso sí, ante la ausencia de MotoGP lo hace en unas fechas inusuales (de primavera pasa a septiembre) disputándose en una parte mucho más decisiva del campeonato. En la categoría reina, el español Álvaro Bautista (vigente campeón del mundo de SBK y ex MotoGP) llega como líder por 57 puntos con respecto al turco Toprak Razgatlioglu (campeón en 2021) y de la leyenda Jonathan Rea, quien es hexacampeón del mundo de esta disciplina. Además, en el resto de categorías también está todo por decidir con Nicoló Bulega liderando la tabla de resultados en Supersport y Jeffrey Buis encabezando la de SSP300.

El talaverano Álvaro Bautista y el turco Toprak Razgatlioglu son sin duda los dos nombres propios del campeonato del mundo de Superbikes esta temporada. Ambos vienen teniendo una preciosa y encarnizada lucha durante el año en el que hasta el momento se han repartido 26 de las 27 victorias. Bautista ha subido a lo más alto del cajón en 17 ocasiones y Toprak en 9. En total atesoran 23 y 25 podios este 2023, respectivamente. Por su parte, el tercero en discordia es la leyenda británica Jonathan Rea. El piloto británico, seis veces campeón del mundo del WSBK, es el único piloto más allá de los que se están jugando el campeonato que ha logrado ganar esta temporada. Sería, sin duda, la alternativa. Justamente Rea y Bautista fueron los vencedores en Aragón en 2022.

Eso sí, en el deporte y concretamente en el motociclismo poco puede asegurarse hasta que caiga la bandera a cuadros, más si cabe en un torneo plagado de estrellas con amplio palmarés en la élite total a nivel mundial. Si se repasa el elenco de pilotos participantes en el WSBK destacan algunos como los italianos Andrea Locatelli y Danilo Petrucci; los británicos Scott Redding y Sam Lowes; el suizo Aegerter, el australiano Remy Gardner y, por supuesto, también los españoles Xavi Vierge, Iker Lecuona o Isaac Viñales. De una forma u otra, todos ellos pasaron también por el mundial de MotoGP en alguna de sus categorías.

Supersport

En la categoría de Supersport la prueba de Motorland también se prevé memorable. El italiano Nicoló Bulega llega con su primer ‘match point’. Su rival por el triunfo final, Stefano Manzi, hará lo posible para impedir que este se corone restándole puntos en el campeonato.

Bulega necesita salir de Aragón con 100 puntos o más de ventaja sobre su rival y, actualmente, la diferencia es de 60. Su primera oportunidad de ganar el título será en la Carrera 2, por lo que deberá superar a Manzi sin que Marcel Schroetter recorte 22 puntos o más. Es un objetivo ambicioso, ya que Manzi ha acompañado en el podio a Bulega varias veces, pero esta temporada hemos visto muchos giros de guion. Por detrás, Schroetter y Federico Caricasulo tienen sus posiciones casi aseguradas, pues les separan 55 puntos con 100 en juego tras Aragón, por lo que la siguiente gran batalla es por el quinto puesto en el campeonato.

Asimismo, para la cita aragonesa, McPhee ocupará en lugar de Oli Bayliss en el D34G Racing. Anteriormente, le había sustituido Andreas Kofler, pero el austriaco está luchando por el campeonato alemán de Supersport, que también se disputa este fin de semana. Apiwath Wongthananon y Adam Norrodin tendrán que pasar controles médicos antes de poder correr. Dos españoles competirán como wildcards en casa.

Destaca, por supuesto, el zaragozano Julián Giral que correrá en WorldSSP por primera vez desde el año pasado, mientras que Yeraz Ruiz hará su debut en la categoría. Ruiz ha estado previamente entre los diez primeros en WorldSSP300, aunque no ha corrido en Aragón.

SuperSport 300

El Campeonato del Mundo Supersport 300 tendrá en Motorland la penúltima cita de la temporada y llega con hasta 14 pilotos aún con posibilidades matemáticas de llevarse el título. En total, son 7 los que están a menos de una carrera de un fin de semana de distancia y dos están apenas a una carrera: José Luis Pérez González y Dirk Geiger.

Eso sí, hasta el momento encabeza Jeffrey Buis, con 149 puntos, que viene de un fantástico doblete en Magny-Cours. Cogió el liderato en el último round, por primera vez en toda la temporada, y MotorLand Aragón es un gran circuito para él, pues ahí ha conseguido tres de sus diez victorias en WorldSSP300, todas ellas en 2020, el año que se coronó campeón.

Por detrás suyo, Pérez González, a cinco puntos, sigue en busca de su primera victoria en la categoría y, tras dos podios en los dos últimos rounds. Por otro lado, Geiger está a trece del líder y viene de un fin de semana en Francia difícil, en el que no pudo subir al podio. No gana desde el 16 de julio en Imola, su única victoria este año, por lo que, si no quiere perder el tren del campeonato, tendrá que luchar por, al menos, estar en el podio.

Poniendo la vista atrás, el pasado año Marc García venció en la primera carrera de esta categoría. La carrera 2 se la llevó Álvaro Díaz que, a la postre, se llevó el título de la categoría. En esta también habrá españoles invitados: Antonio Torres acompañará a José Manuel Osuna.