Muniesa pide más test de Covid-19 para usuarios y trabajadores de la residencia

El Ayuntamiento de Muniesa exige la realización de más test de Covid-19 en la residencia de la localidad. Después de una confirmarse un positivo el alcalde, José Luis Iranzo, reconoce que ya «están empezando a aparecer síntomas compatibles con el contagio del virus en personas no analizadas». Está infectada una mujer que fue trasladada a un centro de Zaragoza.

Aunque sí se han practicado pruebas a algunos residentes que comenzaron a presentar indicios de que podían haberse contagiado del Covid-19 y salieron negativas, el primer edil considera «insuficiente» que se limiten exclusivamente a esos posibles casos. «Todos los que forman parte de la residencia conviven en espacios y actividades gran parte del día y el riesgo de haber sido contagiados es muy superior a otras situaciones de la vida cotidiana», dice.

«Tras mi primera solicitud solo hicieron la prueba a seis posibles infectados, solo a seis, pero puede haber más. No sabemos quién lo tiene o quién no. Los trabajadores tienen las medidas suficientes para trabajar pero tienen el miedo de que les pase algo a los abuelos, porque una vez que se enciende la mecha esto no para», determina.

«A pesar de que se están adoptando todas las medidas de precaución y prevención, es necesario conocer el estado actual de todos los que forman parte de la residencia porque se han visto situaciones en otras localidades en las que se han producido contagios masivos y queremos evitarlo», añade. Iranzo ha elevado esta solicitud al Gobierno de Aragón y la consejería de Sanidad.

Labores de desinfección

Desde que se decretó el estado de alarma, el consistorio muniesino ha llevado a cabo diversas actuaciones encaminadas a combatir la propagación del virus. La desinfección de las calles cada dos días, la difusión de toda la información posible a los vecinos para que mantengan unas actuaciones seguras y carente de riesgos, y la colaboración con todas las entidades,

organizaciones y empresas que están especialmente afectadas en estas circunstancias.