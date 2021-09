El museo minero de Escucha, escenario elegido para la presentación del XVIII Concurso de Tapas Jamón de Teruel

Arranca la décimo octava edición del Concurso Provincial de Tapas Jamón de Teruel que se desarrollará del 9 al 19 de septiembre. En esta ocasión y siguiendo con su dinámica de tematizar el concurso con recursos y motores de la provincia, los hosteleros participantes han tenido que elaborar una tapa tomando como referencia el mundo de la minería y su reconversión para convertirse en un reclamo turístico de gran relevancia en la provincia de Teruel.

Por este motivo el interior de la mina, en el Museo minero de Escucha ha sido este martes el escenario para la presentación de esta nueva edición. Organizadores y patrocinadores han tenido que ataviarse con el traje de minero para protagonizar la escena que se recrea en el propio cartel de esta edición.

A través del juego de palabras “este jamón es una mina…”, el cartel de esta edición, diseño de Toni Alcaine, muestra al “jamoncico”, protagonista año tras año de esta iniciativa gastronómica, ataviado como un verdadero minero y de una manera simpática nos adentrasen este oficio que tanta importancia ha tenido a lo largo de la historia en nuestra provincia. Sin duda una pieza de Jamón de Teruel también es una mina donde se coloca, de ella se extraen numerosas lonchas de Jamón que, durante 10 días, se van a poder degustar en forma de tapa.

En total este año participan medio centenar de establecimientos. La mayoría de ellos ubicados en la Ciudad de Teruel, done la ruta tiene mayores adeptos, pero un año más también podemos recorrer la provincia en busca de esa tapa de Jamón de Teruel. Beceite, Torre del Compte, Rubielos de Mora, Aguilar de Alfambra, Orihuela del Tremedal y por supuesto localidades eminentemente mineras como Andorra o Utrillas, son este año los lugares donde vamos a poder disfrutar de esas tapas de Jamón de Teruel con sabor minero.

Precio y Maridajes

Todas las tapas se sirven al precio de dos euros y tres euros si se acompaña con una Cerveza Turia o una copa de Viñas del Vero. Las opciones para los que no toman alcohol son Coca Cola Zero Zero o Appletiser de manzana. Además de Jamón de Teruel, entre los ingredientes de las tapas vamos a encontrar productos propios de la gastronomía turolense como el Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, el paté de oliva negra, el Ternasco de Aragón, quesos de oveja, foie de Santa Eulalia, contribuyendo así a la economía local y a la apuesta por productos km0. Pero también vamos a encontrar tapas fusión con otro tipo de cocinas como la chilena o la colombiana, como son las típicas bolas de patata con carne sustituida aquí por jamón de Teruel, y con el toque de cocineros que lejos de su país apuestan también por nuestro territorio.

Un número importante de las tapas presentadas son aptas para celíacos o adaptables bajo petición previa. Además, los más pequeños tienen también una opción de tapa “Kids” especialmente pensada para ellos en algunos de los establecimientos participantes.

Votaciones

La tapa de Jamón de Teruel, se ofrecerá durante los 10 días del concurso, en el propio establecimiento. El público podrá votar sus tapas preferidas a través de la web teruelturismo.es, enlace que también encontrará a través de un QR en los folletos distribuidos por todos los establecimientos y en las tarjetas que se mostrarán junto a la tapa, con la explicación de la misma.

Esta votación popular junto con el voto de un jurado secreto establecido por la organización, seleccionará las 12 mejores tapas de esta edición que serán las que pasarán a la gran final. El acto de degustación y valoración final por parte de un jurado profesional tendrá lugar el 4 de octubre y es ahí donde se otorgarán las ocho categorías de premio incluidas en el concurso.

Relación premios:

PREMIO MEJOR TAPA “JAMÓN DE TERUEL”.

PREMIO TEMÁTICO “este jamón es una mina”

PREMIO TAPA MÁS POPULAR

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR MARIDAJE CON VIÑAS DEL VERO

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR MARIDAJE CON CERVEZAS TURIA

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR MARIDAJE CON COCA COLA

PREMIO MEJOR TAPA “KIDS”

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR TAPA APTA PARA CELÍACOS

Sorteos:

Valorary votar las tapas presentadas tiene este año importantes recompensas. Entre todas las personas que participen en el voto popular se sorteará el tradicional Jamón de Teruel y entradas para visitar los museos y recursos mineros de la provincia como el Museo Minero de Escucha, el Museo MWINAS de Andorra o el Parque temático de la minería en Utrillas. Además, la Bodega Viñas del Vero sorteará 2 visitas a la bodega para 2 personas cada una de ellas, con almuerzo y estancia en la bella localidad de Alquézar. Sin duda premios todos ellos que animan a tapear y a votar las tapas de esta edición del concurso.

Además, un año más solo por realizar compras en Teruel durante esos días, la Tarjeta Soy de Teruel, premiará con 500 vales canjeables por una Tapa de Jamón gratis en cualquiera de los establecimientos participantes.

Un poco de historia:

Hace dieciocho años, concretamente en 2004, la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos en colaboración con el Consejo Regulador del Jamón de Teruel, ponía en marcha este Concurso, bajo la dirección y coordinación de la empresa Conexión Imaginativa, con el objetivo principal de dar mayor visibilidad al Jamón de Teruel y crear cultura de tapeo en la ciudad de Teruel. Dos años más tarde, la ruta ampliaba horizontes invitando a cualquier hostelero de la provincia a elaborar una tapa de jamón y sumarse así a esta iniciativa. Han sido más de 1000 tapas distintas las que se llevan elaborando a lo largo de estos años y con un denominador común, la utilización del Jamón de Teruel como ingrediente protagonista.

Desde aquellos primeros 15 establecimientos que arrancaron el concurso, han sido muchos los que se han ido sumando. Cada año el reto de preparar una tapa distinta, original y rica es difícil. Pero los hosteleros de la provincia han sabido estar a la altura. Desde hace unas nueve ediciones el concurso se tematiza tomando como referencia los grandes motores de esta provincia. Paleontología, astronomía, el mundo del motor, el amor, el aeropuerto como referente, la figura del cineasta Buñuel, el senderismo y los espacios naturales o el homenaje a los sanitarios del año pasado, han sido las temáticas de estas últimas ediciones.

Este año el futuro se veía negro. El mundo de la minería y sus potencialidades actuales vinculadas al turismo nos dieron la pista para el tema de esta edición. El resultado 50 tapas donde vamos a poder disfrutar de diferentes texturas que nos recordarán una veta de carbón, los cambios de temperatura que muchas veces se podían sufrir dentro de una mina, el tajo y sus colores, el hierro fundido, recuerdos a minas ya olvidadas como la Mina Maria Dolores en Beceite o simplemente elementos gastronómicos que nos recordarán el polvo, el barro o la arcilla.

Organizadores y patrocinadores:

El concurso está organizado conjuntamente por la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos y el Consejo Regulador de Jamón de Teruel. Cuenta con el patrocinio de Cerveza Turia, la bodega Viñas del Vero y la marca Coca Cola. Además, colaboran con el concurso: el Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Turismo, la Diputación Provincial de Teruel, Caja Rural y Ayuntamiento de Teruel. El concurso de Tapas Jamón de Teruel es una iniciativa muy esperada que, desde hace dieciocho años, se viene desarrollando en la Provincia de Teruel.

Ganadores de la pasada edición:

Recordamos que en la pasada edición se rindió homenaje a los sanitarios y su indiscutible labor durante esta pandemia. Como ganadores del concurso resultaron las siguientes tapas: Mejor Tapa de Jamón de Teruel 2020, “Sabores ácidos” del Restaurante Angela Torres de Rubielos de Mora; premio temático “el abrazo gastronómico”, para la tapa “antídoto” del Bar Pura Cepa; la tapa Más popular con 507 votos, y una valoración popular de 4,58 puntos sobre 5, recayó en “Orgullo Minero”, del Café Bar Las Vegas.

El mejor Maridaje Viñas del Vero, para la tapa “Jamón cortado en mano” de Gastrobar Micelios de Alcañiz; la tapa con más chispa y por tanto maridaje con Coca Cola, para Restaurante 1900 de Teruel, con su tapa “Croqueta cremosa de Jamón de Teruel bañada con gel hidroalcohólico de Gin-jamón”. Y por último el Restaurante El Cocedero de Teruel recibió el mejor maridaje Cerveza Turia y la mejor tapa apta para celiacos con su tapa “Esencial y seguro”, seleccionada por la Asociación Aragonesa de Celiacos.