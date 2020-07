Nace Agrica, la voz del campo aragonés contra la «indigencia» presupuestaria y el recorte de 206 millones al desarrollo rural

·Montse Llorente

«El sector ha estado a la altura y lo que reivindicamos es dotarlo de un presupuesto digno», ha dicho José Víctor Nogués, responsable de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, al presentar en rueda de prensa, junto a los representantes de otras cinco organizaciones del campo aragonés, Agrica, una plataforma con la que quieren denunciar la «indigencia presupuestaria» en la que viven tras años en los que el Gobierno aragonés ha renunciado a aportar los 206 millones que se comprometió a financiar en los PDR, Proyectos de Desarrollo Rural, que cuentan con aportación de la UE pero también del ministerio de Agricultura y del ejecutivo autonómico.

«Si somos un sector estratégico tendremos que estar en las decisiones políticas», ha dicho Nogués, que ha defendido el espíritu constructivo de Agrica pero también beligerante y unido al indicar que «hemos de conseguir que estemos casi todos para que este sector pueda seguir vivo».

Por su parte, Ángel Samper, de Asaja, ha recordado que «estamos para ayudar al que manda sea del color que sea» pero, desde «la mayor plataforma económica de Aragón estamos hartos de este insulto permanente al medio rural y de que renuncien desde la consejería a aportar fondos propios para los programas de desarrollo rural (PDR)«. «Hemos hablado mucho, largo y tendido, sin otro ánimo que construir, pero solo hemos obtenido humo hasta ahora», ha remarcado.

Con la covid-19 no caben las manifestaciones, ha reconocido Jorge Valero, de Araga, pero en «septiembre tendremos una comparecencia en las Cortes» y a partir de ahí, habrá que ir viendo cómo canalizar todo este malestar. En este sentido, Samper ha hecho un llamamiento a los políticos, que llevan tres años de buenas voluntades; a la sociedad «a la que no hemos dejado de alimentar» para que no se deje engañar por ‘brindis al sol’ y a las propias organizaciones, «que sufrimos un mal endémico y es que muchos de nuestros asociados vienen a quejarse de lo suyo cuando hemos visto que no podemos atender lo de cada uno sino defendemos lo de todos«.

Agrica, ha explicado, quiere ser la voz de todo el medio rural aragonés. Juan Manuel Roche, de UPA, ha abundado en que «hemos visto los último años que a la producción de alimentos no se le da el valor que tiene y o nos agrupamos como lobby o no vamos a poder hacer la presión necesaria para que esto cambie», ha dicho.

No hay derecho, ha añadido, a que «la renta media de un agricultor esté un 40% por debajo a la de otros sectores con una diferencia de 8.000 a 28.500 euros«, ha denunciado. Aunque la UE, ha destacado, se marcó como objetivos seguir suministrando alimentos de calidad y mantener la renta de los agricultores, la segunda no la ha cumplido. «Hemos pasado de manifestarnos, el pasado 10 de marzo, todos juntos por unos precios justos a desinfectar los pueblos con nuestros tractores. Hemos cumplido y lo que pedimos ahora es que se cumpla con nosotros y nos asignen un presupuesto digno».

Se ha pasado, añadió, «de una dotación global de 1.075 millones, de 2007 a 2014, para este Programa de Desarrollo Rural a 750 millones y como no presionemos, vamos a quedarnos entre 550 y 600 millones. Aragón podría perder 40 millones al año si DGA y Ministerio no aportan lo que les toca cofinanciar. Aragón podría perder 40 millones al año», ha advertido

Asimismo, Roche, ha indicado que los 15.000 millones que podrían destinarse a la agricultura del fondo de reconstrucción europeo «irán solo a cumplir objetivos medioambientales y es muy difícil que si nos pagan los productos a una cuarta parte de su coste y nos reducen el presupuesto podamos ser competitivos».

Jorge Valero, de Araga, ha incidido en que «no se puede consentir que hayan renunciado a 206 millones de financiación». Ya «es la segunda convocatoria de modernización de explotaciones que no va a salir: es todo el sector el que reclama un presupuesto digno. No hay banderas detrás». «Ese recorte al sector nuestro del regadío le ha afectado muchísimo», denunció a su vez César Trillo, de Ferebro.

UAGA, el gran ausente de la plataforma

Preguntada UAGA el motivo de no estar en esta nueva plataforma reivindicativa Agrica, su secretario general, José María Alcubierre, ha dejado constancia de que «no están porque no se les ha dicho nada» y ha insistido en que la interlocución tiene que ser de las organizaciones agrarias como la que dirige que para eso llevan 45 años defendiendo a los agricultores. «Cooperativas, regantes, cada uno tiene lo suyo y entrar en el juego del ‘totum revolutum’ no es lo más acertado. Cada uno tiene su misión». Eso, ha añadido, no quita para «establecer alianzas puntuales en cualquier momento» como sucedió el pasado 10 de marzo cuando los tractores protagonizaron una protesta en las calles».

Mostrando de nuevo su extrañeza porque no hayan contado con UAGA, Alcubierre ha destacado que en un momento en el que no hay dinero, conviene centrar el debate en la reforma integral de la política agraria. «Debería preocuparnos que en España solo el 9% de los agricultores tenga menos de 40 años y solo el 0,7% menos de 25 años. Como no se revierta esto, habrá una agricultura sin agricultores y eso es lo que no queremos», ha insistido.

«Desde UAGA siempre hemos abanderado la lucha contra los derechos históricos de la PAC y la defensa del agricultor genuino, el que trabaja en el campo y vive de él y otros no comparten esta filosofía». Siempre, «hemos estado en primera línea en defensa de los agricultores, ha concluido, y así vamos a seguir». En este sentido, ha recordado, que «700.000 agricultores que cobran la PAC en España solo 200.000 pagan la Seguridad Social y de los 40.000 que la perciben en Aragón, hay 15.000 profesionales».