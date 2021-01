Nace la mayor red de investigación y desarrollo para las zonas escasamente pobladas del sur de Europa

Nace la ‘Red de Investigación y Desarrollo para Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa‘, conocida por sus siglas en ingles como REDN-SESPA. La organización se inscribió el pasado 13 de enero en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, en la categoría de grupos de reflexión, instituciones académicas y de investigación.

La REDN-SESPA surge con el objetivo fundamental de asesorar a la Unión Europea y desarrollar programas que supongan el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial de las zonas rurales que padecen desventajas naturales o demográficas graves, con escasa densidad de población, insulares y montañosas del sur de Europa. En cumplimiento de lo que establece el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre estas zonas desfavorecidas. El problema que la REDN-SESPA pretende resolver es que solo se reconocen como destinatarias de dichos fondos las zonas escasamente pobladas septentrionales, Laponia, y las insulares ultraperiféricas.

Identificación de las zonas

En el Tratado de Adhesión de Filandia y Suecia de 1994 se establece como “zonas muy escasamente pobladas” las NUTS 2 o regiones con densidades iguales o inferiores a 8 hab/km2, identificada con la interregión de Laponia, que desde entonces es destinataria de fondos estructurales (FEDER).

Eurostat define en el 2007 como “zonas escasamente pobladas” las NUTS 3 con densidades inferiores a 12,5 hab/km2; se identifica en España las provincias de Teruel, Soria y Cuenca; en Croacia el condado de Lika-Senj y en Grecia la región de Euritania.

Consciente la Unión Europea de que estos criterios no identificaban las zonas despobladas existentes en Europa, ESPON encargó un estudio científico a Alexandre Dubois y Johanna Roto que publicaron en una monografía en 2012. El método empleado fue el de la accesibilidad; eran zonas despobladas aquellas que se encontraban a más de 45 minutos o 50 kilómetros desde los núcleos de población con más de 50.000 habitantes.

Otra propuesta científica para delimitar las zonas despobladas la ha desarrollado la investigadora Pilar Burillo, de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica. Empleó la herramienta informática de Sistema de Información Geográfica para agrupar las entidades locales por sus densidades. Así pudo delimitar las zonas escasamente pobladas del sur de Europa, diferenciando las de menos de 12,5 hab/km2 y de las menos de 8 hab/km2.

La ventaja del método empleado por Burillo, respecto al de Dubois y Roto, es que visibiliza de forma más veraz la extrema situación en que se encuentran las zonas despobladas de la Europa meridional. El caso más llamativo es el de Francia, el segundo país más desarrollado de la UE y el quinto del mundo. Si bien en el mapa primero carece de problemas de poblamiento en el segundo muestra que el 20% de su territorio tiene densidades inferiores a 12,5 hab/km2, dando visibilidad cartográfica al territorio francés que Jean-François Gravier denominó en 1947 ‘le désert français’ y Pierre Péju en 2009 ‘diagonale du vide’. Y lo más grave, muestra que estos territorios, al no estar delimitados, al igual que con el 54% de España, han estado ajenos a la política de cohesión europea. Lo cual se quiere corregir desde la REDN-SESPA.

Componentes de la REDN-SESPA

La REDN-SESPA ha sido impulsada por el Instituto de Ingeniería de España y la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, y a ella se han sumado 9 instituciones pertenecientes al resto de países de la Europa del sur: Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia. En concreto la “Universidade de Évora”, la “Università di Corsica”, la “Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”, la “Fondazione MEDES per lo Sviluppo Sostenible del Mediterraneo”, la “University of Zadar”, la “Agricultural University of Athens”, la “University of Aegean”, la “Asociación Ordem dos Engenherios de Portugal” y la “Société des Ingénieurs et Scientifiques de France”.

La REDN-SESPA supone la mayor suma de personal altamente cualificado, investigadores e ingenieros, puestos a disposición de la política estructural y de cohesión europea. Las universidades y centros de investigación aportan un total de 3.378 profesores e investigadores, 59.159 alumnos y 1.409 administrativos. Pero el mayor número procede del campo de la ingeniería, España aporta 75.000, Portugal 56.500 y Francia, cuya sociedad de ingenieros fue reconocida como de utilidad pública en 1860, cuenta con la máxima representación: 800.000 ingenieros distribuidos en 180 asociaciones de diplomados y antiguos alumnos y 25 unidades regionales.

Logotipo

El logotipo de la REDN-SESPA es una idea de Pilar Burillo. Presenta en su base inferior seis seres humanos cogidos de las manos, simbolizan la alianza de cada uno de los países del Sur de Europa que forman parte de la UE (Portugal, España, Francia, Italia, Croacia y Grecia). Los ilumina un sol rodeado de estrellas, simbolizando a toda la estructura política Parlamento Europeo, Consejo y Comisión.

Lo interesante de este logotipo es que reproduce fielmente una placa repujada celtibérica procedente de la necrópolis de Alpanseque (Soria) datada en el siglo IV antes de la era, publicada en 1975 por Encarnación Cabré y Juan A. Morán. Mostrando con ello las raíces históricas de alianza y cohesión que ya reflejaron nuestros ancestros ante las adversidades.