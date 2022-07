Nacho Aguiló: «Esta terapia contra el cáncer de vejiga es efectiva al 100%»

Han descubierto un nuevo tratamiento contra el cáncer de vejiga, ¿cómo se descubrió su efectividad?

¿Cómo se llevan a cabo estas pruebas experimentales?

¿Qué conclusiones extrajeron al realizar la investigación?

¿Qué sensaciones le generan estos buenos resultados?

¿Qué causas llevarían a decidir aplicar o no este tratamiento?

Principalmente, se persigue al paciente ideal, que en este caso es aquel que resiste al tratamiento actual, en el que reaparece el tumor y no cuenta con un tratamiento alternativo. No nos centramos en los pacientes en general, sino que nos enfocamos más en aquellos resistentes que no tienen un tratamiento de segunda línea. En este punto, la MTBVAC resulta más efectiva, tanto en el caso de la tuberculosis como en el del cáncer de vejiga, y evitaría extirpar este órgano.

¿Qué consecuencias conlleva la extirpación de la vejiga?

Supone un procedimiento de cirugía mayor y, además, no tener este órgano hace que descienda la calidad de vida.

No obstante, esta intervención ha sido durante años una de las razones de que el tumor no progrese y de que este tipo de cáncer no sea uno de los más mortales, aunque sí que es el quinto más frecuente en los países desarrollados.