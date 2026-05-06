La alcañizana Nerea Martín ha competido con la selección de Aragón sub-12 en el Campeonato de España celebrado en Benidorm del 1 al 3 de mayo. Las aragonesas firmaron una gran fase de grupos. El equipo cayó en cuartos de final ante la Comunidad Valenciana (5-1) tras completar una destacada actuación colectiva en su primera experiencia autonómica.

La selección aragonesa quedó encuadrada en un grupo con Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña y La Rioja. El nivel era alto desde el inicio y Aragón debutó con una remontada ante Castilla-La Mancha (1-2). Nerea Martín marcó uno de los goles con un disparo ajustado al palo tras un saque de esquina.

En la segunda jornada, Aragón volvió a remontar ante Canarias (1-2). El equipo mostró carácter en el segundo tiempo, mientras que en la tercera jornada llegó la derrota frente a Cataluña (6-0), que terminó proclamándose campeona del torneo. Todo se decidió en el último partido ante La Rioja.

Aragón logró la victoria (2-0) tras una primera parte igualada. El triunfo aseguró el pase a cuartos como segundo clasificado. El combinado autonómico se situó entre los ocho mejores de España.

Eliminadas en cuartos con buenas sensaciones

Aragón se enfrentó en cuartos a la Comunidad Valenciana. El rival llegaba como uno de los favoritos. Había marcado 38 goles y no había encajado ninguno en cuatro partidos. Las valencianas se adelantaron pronto y abrieron una ventaja de tres goles.

Nerea Martín durante la disputa de un balón en el Campeonato de España / Cedida

Aragón logró marcar y firmó el primer gol encajado por su rival en el torneo. Sin embargo, la reacción no fue suficiente. La Comunidad Valenciana aprovechó sus ocasiones y cerró el partido (5-1).

La selección aragonesa terminó el campeonato con tres victorias y dos derrotas. Sumó siete goles a favor y once en contra. El equipo finalizó en séptima posición.

El estreno de un grupo que ilusiona

La selección de Aragón sub-12 inició su preparación el pasado mes de octubre. El proceso arrancó con una lista inicial de 16 jugadoras. Cada semana se realizaron convocatorias y entrenamientos en Zaragoza.

La alcañizana posando con el brazalete de capitán de la Selección de Aragón / Cedida

Alrededor de 60 futbolistas pasaron por el grupo durante estos meses. Finalmente, 14 jugadoras formaron la lista definitiva para el Campeonato de España. Nerea Martín entró en las primeras convocatorias. Una lesión en el tendón rotuliano frenó su progresión durante varias semanas, pero tras recuperarse, regresó al equipo y asumió el rol de capitana.

De Alcañiz a portar el brazalete con Aragón

Nerea Martín comenzó a jugar al fútbol en la Escuela de Fútbol en Alcañiz. Fue a los 7 años cuando se incorporó al Alcañiz Club de Fútbol, donde empezó como central en categoría benjamín. Y desde el inicio destacó por su rendimiento: en su primer año logró el campeonato de Liga, y en el segundo curso consiguió un subcampeonato de Copa y de Liga.

Su progresión llamó la atención del Real Zaragoza. El club decidió incorporarla a su estructura. En su segundo año dio el salto a categoría infantil y comenzó a jugar en fútbol 11.

En la actualidad compite en Segunda División Infantil. Se enfrenta a jugadores de mayor edad. Entrena tres días a la semana y allí coincide con Sara Borges, otra jugadora alcañizana del Real Zaragoza. Ambas comparten planificación y continúan su desarrollo deportivo.