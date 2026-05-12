Los niños vuelven a la antigua escuela de Dos Torres de Mercader a través de una actividad artística

La Comarca del Maestrazgo y la Universidad de Zaragoza se han unido para diseñar y poner en marcha un proyecto denominado ‘Arte en la escuela de ayer. Prácticas artísticas contemporáneas para reivindicar el patrimonio cultural en la escuela rural’. La primera de las acciones tuvo lugar en la antigua escuela de Dos Torres de Mercader recreada en el lugar que ocupó, en el salón municipal.

Para esta experiencia piloto, se seleccionó al colegio de Castellote (CRA Olea) con alumnos de 2º a 6º de Primaria y sus maestras, que están especialmente formadas en rutinas de pensamiento y en proyectos educativos que tienen por foco su entorno cercano.

Las profesoras del Grado de Magisterio, Estefanía Monforte; y del Grado de Bellas Artes, Neus Lozano; y con la colaboración de otros por profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de los ámbitos de la Educación, de Psicología y de Bellas Artes, diseñaron una jornada con el objetivo de que los alumnos y alumnas conociesen los materiales de la antigua escuela recuperados hace más de 25 años por la asociación cultural que integraba a los que habían sido los últimos chicos en ir a la escuela. El proceso animaba a la observación, reflexión, y pensamiento crítico en relación al patrimonio material e inmaterial educativo.

En Dos Torres la actividad estaba acompañada por Elena y Encarna Espada que, desde el primer momento, hasta el final del día, fueron mostrando la escuela y la localidad y relatando sus recuerdos, respondiendo amablemente a las preguntas del alumnado. Sin su aportación y la memoria de estas dos vecinas de Dos Torres y miembros muy activas de la asociación cultural que sostiene el pueblo, no hubiese sido posible el desarrollo de la actividad.

Por la mañana, nada más llegar el grupo, se visitó la escuela observando y describiendo los objetos: mapas, pupitres, fotos, mesa del profesor, pizarras, láminas, … y después los alumnos eligieron piezas que fueron dibujando en cuadernos creados para la ocasión. También hicieron muchas preguntas a Elena y Encarna sobre sus recuerdos sobre el paso por la escuela. Al finalizar, todo el grupo recorrió las calles del pueblo buscando objetos que tuviesen algún significado para ellos, seleccionándolos como si fuesen a ser clasificados en la colección de un museo y lanzándoles algunas interpelaciones. En la última parte de la jornada crearon sus propios sellos con cartón y diferentes hilos, aludiendo a los bordados y remiendos que las niñas aprendieron a hacer en el aula en la generación de sus abuelas. Con los sellos creados llenaron de color sus cuadernos y crearon un mural colectivo.

Además, a lo largo del día, se recorrió la exposición de piezas extraídas de las trincheras de Dos Torres, reflexionando sobre las duras condiciones de vida de los soldados en las mismas.

La actividad se presenta como un proyecto piloto para dinamizar el proyecto comarcal ‘La Escuela de Ayer para construir el mañana’ que recibió el premio Manuel Bartolomé Cossío de la Sociedad Española de Patrimonio Histórico Educativo en 2024. Esta sociedad ha elegido Teruel para celebrar su congreso anual en junio.