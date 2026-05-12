Actualizado 18:15

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

12 MAY 2026|

Actualizado 18:15

Los niños vuelven a la antigua escuela de Dos Torres de Mercader a través de una actividad artística

Ha participado el colegio de Castellote (CRA Olea) con alumnos de 2º a 6º de Primaria y sus maestras, que están especialmente formadas en rutinas de pensamiento y en proyectos educativos que tienen por foco su entorno cercano

La primera de las acciones tuvo lugar en la antigua escuela de Dos Torres de Mercader recreada en el lugar que ocupó, en el salón municipal / Comarca Maestrazgo
La primera de las acciones tuvo lugar en la antigua escuela de Dos Torres de Mercader recreada en el lugar que ocupó, en el salón municipal / Comarca Maestrazgo

La COMARCA12 05 2026

Comentar

ActualidadEducaciónSociedad

La Comarca del Maestrazgo y la Universidad de Zaragoza se han unido para diseñar y poner en marcha un proyecto denominado ‘Arte en la escuela de ayer. Prácticas artísticas contemporáneas para reivindicar el patrimonio cultural en la escuela rural’. La primera de las acciones tuvo lugar en la antigua escuela de Dos Torres de Mercader recreada en el lugar que ocupó, en el salón municipal.

Para esta experiencia piloto, se seleccionó al colegio de Castellote (CRA Olea) con alumnos de 2º a 6º de Primaria y sus maestras, que están especialmente formadas en rutinas de pensamiento y en proyectos educativos que tienen por foco su entorno cercano.

Las profesoras del Grado de Magisterio, Estefanía Monforte; y del Grado de Bellas Artes, Neus Lozano; y con la colaboración de otros por profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de los ámbitos de la Educación, de Psicología y de Bellas Artes, diseñaron una jornada con el objetivo de que los alumnos y alumnas conociesen los materiales de la antigua escuela recuperados hace más de 25 años por la asociación cultural que integraba a los que habían sido los últimos chicos en ir a la escuela. El proceso animaba a la observación, reflexión, y pensamiento crítico en relación al patrimonio material e inmaterial educativo.

En Dos Torres la actividad estaba acompañada por Elena y Encarna Espada que, desde el primer momento, hasta el final del día, fueron mostrando la escuela y la localidad y relatando sus recuerdos, respondiendo amablemente a las preguntas del alumnado. Sin su aportación y la memoria de estas dos vecinas de Dos Torres y miembros muy activas de la asociación cultural que sostiene el pueblo, no hubiese sido posible el desarrollo de la actividad.

Por la mañana, nada más llegar el grupo, se visitó la escuela observando y describiendo los objetos: mapas, pupitres, fotos, mesa del profesor, pizarras, láminas, … y después los alumnos eligieron piezas que fueron dibujando en cuadernos creados para la ocasión. También hicieron muchas preguntas a Elena y Encarna sobre sus recuerdos sobre el paso por la escuela. Al finalizar, todo el grupo recorrió las calles del pueblo buscando objetos que tuviesen algún significado para ellos, seleccionándolos como si fuesen a ser clasificados en la colección de un museo y lanzándoles algunas interpelaciones. En la última parte de la jornada crearon sus propios sellos con cartón y diferentes hilos, aludiendo a los bordados y remiendos que las niñas aprendieron a hacer en el aula en la generación de sus abuelas. Con los sellos creados llenaron de color sus cuadernos y crearon un mural colectivo.

Además, a lo largo del día, se recorrió la exposición de piezas extraídas de las trincheras de Dos Torres, reflexionando sobre las duras condiciones de vida de los soldados en las mismas.

La actividad se presenta como un proyecto piloto para dinamizar el proyecto comarcal ‘La Escuela de Ayer para construir el mañana’ que recibió el premio Manuel Bartolomé Cossío de la Sociedad Española de Patrimonio Histórico Educativo en 2024. Esta sociedad ha elegido Teruel para celebrar su congreso anual en junio.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Germán Castel lleva a Cantavieja a lo más alto del trail de montaña de La Iglesuela del Cid

La tercera prueba de la Liga de Carreras de la Comarca del Maestrazgo reunió a corredores de todo el territorio

Comentar

Germán Castel lleva a Cantavieja a lo más alto del trail de montaña de La Iglesuela del Cid

Gasión: «La cámara de fotos capta lo que el ojo no ve hasta el revelado. El móvil es inmediato, pero se pierde información»

EncontrARTE. Juan Ramón Gasión Polo hunde sus raíces paternas en Mas de las Matas, aunque es uno más de Villarroya de los Pinares, el pueblo de su mujer al que...

Comentar

Gasión: «La cámara de fotos capta lo que el ojo no ve hasta el revelado. El móvil es inmediato, pero se pierde información»

Una granizada histórica cubre Castellote de blanco: «Nunca habíamos visto una tormenta así. Tuvimos que llamar a una quitanieves»

VÍDEO y FOTOGALERÍA. La localidad sufre tres tormentas de granizo en una misma tarde. No se descartan daños en cultivos de almendro y olivos

Comentar

Una granizada histórica cubre Castellote de blanco: «Nunca habíamos visto una tormenta así. Tuvimos que llamar a una quitanieves»

Oxaquim firma un nuevo contrato internacional y sitúa a Alcañiz como referente de suministro de minerales estratégicos

La compañía avanza en una inversión de 20 millones de euros para ampliar su planta bajoaragonesa, desde donde suministrará ácido oxálico a multinacionales productoras de tierras raras en Estados Unidos,...

Comentar

Oxaquim firma un nuevo contrato internacional y sitúa a Alcañiz como referente de suministro de minerales estratégicos

Andorra tendrá que modificar el proyecto del nuevo pabellón por la subida de costes de la guerra de Irán

El Ayuntamiento estudia posibles cambios después de que ninguna empresa se presentara a la oferta para desarrollar las obras

Comentar

Andorra tendrá que modificar el proyecto del nuevo pabellón por la subida de costes de la guerra de Irán

Faveker pospone el ERTE para los 34 trabajadores de su planta de Alcorisa

La empresa defiende que la carga de trabajo y los pedidos actuales permiten mantener la actividad pese al contexto internacional que afecta a Oriente Medio

Comentar

Faveker pospone el ERTE para los 34 trabajadores de su planta de Alcorisa
Periódico del Bajo Aragón Histórico