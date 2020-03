«No podemos salir a hacer trail, pero recomendamos a todos seguir una mínima rutina física desde casa»

El confinamiento y el estado de alarma en el que todo el país está sumido no está reñido con la práctica del deporte. O por lo menos en parte. Así lo han querido poner de manifiesto los corredores, traileros, duatletas e integrantes del Matarraña Team y del Club Tragamillas de Alcañiz que, a pesar de no poder salir a correr durante todos estos días, han querido lanzar un mensaje de optimismo y ánimo al resto de la sociedad. Su entusiasmo está circulando todos estos días por las redes sociales y por instagram.

Una de las iniciativas que pusieron en marcha el martes fue la de retarse entre ellos a subir y bajar escaleras durante 30 minutos. Lo cierto es que no todos pudieron al vivir en zonas compartidas, práctica que no está permitida por razones lógicas. Sin embargo todos aquellos que residen en casas o viviendas unifamiliares no lo dudaron y secundaron el reto lanzado por el campeón de España de duatlón cross, Carlos Jávega, no solo a sus compañeros de equipo si no a sus colegas de entreno del Club Tragamillas de Alcañiz. «Propusimos este reto para animarnos un poco entre nosotros y con el objetivo de pasar un buen rato. Lo cierto es que el deporte que practicamos es todo él al aire libre, pero este reto lo superaremos todos y lo cierto también es que desde casa se puede hacer ejercicio», explicó el campeón Carlos Jávega.

De igual modo el joven David Vives, de Peñarroya de Tastavins, animó al resto de compañeros y deportistas a seguir una rutina desde casa. Vives, profesor de educación física que está opositando para bombero y uno de los fundadores del Matarraña Team, recomienda seguir todos los días una mínima rutina física en casa como correr en cinta, bici estática, hacer flexiones o hacer una sesión de pesas. «Esto se nos va a hacer duro a todos, pero lo más importante es tener una rutina y programarse todos los días una mínima actividad deportiva», explicó el deportista peñarrogino.

Lo cierto es que todas las competiciones programadas, como en todas las disciplinas deportivas del país, se han visto paralizadas. Ello no es tampoco impedimento para el joven corredor Ángel Antolín, de Monroyo. En su caso, y como diabético, debe además continuar con una mínima actividad física por recomendación médica, por ello no duda en entrenar a diario en la cinta de la que dispone en su casa y seguir una rutina de ejercicios. «Estamos tomándonos muy en serio este estado de alarma. Está claro que nos encantaría salir, pero no se puede y esto va a ser una experiencia que nos hará más fuertes y el hecho de no poder salir es difícil pero hay experiencias mucho más duras, así que paciencia y a establecer una rutina», apuntó Antolín.