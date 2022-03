«Ya que no puedo estar en Ucrania, que es lo que me encantaría, creo importante actuar desde donde estamos»

Pocos días más tarde de que estallara el conflicto entre Rusia y Ucrania, la andorrana Irene Sánchez decidió hacerse voluntaria de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón (AURA). «Simplemente pensé: ¿qué podemos hacer desde aquí? Porque siempre se puede hacer algo», recuerda. Y así fue. Irene, junto a una gran cantidad de personas que se unieron a ella, puso en marcha en Andorra una recogida de materiales para poder hacer llegar a Ucrania a través de AURA, algo que muchos pueblos del Bajo Aragón Histórico también han hecho en las últimas semanas.

Irene ha hecho voluntariado en varios países a lo largo y ancho del mundo, especialmente en zonas de conflicto, conociendo diferentes realidades, necesidades y personas de orígenes muy distintos. De hecho, hace dos años la pandemia le pilló en Israel trabajando en un proyecto de cooperación internacional. El pasar a la acción y tratar de ayudar junto a AURA fue algo instintivo. «Ya que no puedo estar allí, que es lo que me encantaría, creía importante actuar desde donde estamos con lo que tenemos», destaca.

Irene Sánchez en la casa parroquial de Andorra con parte de lo recogido para Ucrania./ I.S.

«Enseguida contacté con el párroco y nos pusimos manos a la obra», recuerda. La logística y gestión de lo donado planteaba dudas al inicio, aunque resultó ser «muy fácil». Irene, amigos, conocidos y vecinos se prestaron a hacer viajes hasta Zaragoza para poder trasladar los materiales recogidos. Allí, AURA se está encargando de enviarlos hasta los puntos clave de entrada a Ucrania, a fin de que lleguen a las personas que no han salido del país. La recogida fue un éxito gracias a la participación de muchas personas que, de forma altruista, pudieron participar en la coordinación y, por supuesto, en la donación. «Mi pueblo, Andorra, siempre se ha mostrado muy solidario», recalca.

Irene aprovecha también para reflexionar, en base a sus experiencias personales, sobre esta cuestión: la solidaridad. «No cuesta tanto donar ropa o comida. En ese sentido los españoles somos muy solidarios; pero entregar nuestro tiempo y nuestra dedicación a una causa… He visto países que esto sí lo tienen más integrado, a nosotros parece que nos cuesta un poco más. No obstante, sí veo solidaridad, la gente está sensibilizada porque no sé si podemos llegar a empatizar en este tipo de conflictos, pero sensibilizarnos sí».

Irene ha conocido a varias familias ucranianas que han llegado hasta el territorio. Se calcula que más de 80.000 refugiados han llegado hasta España, pero la andorrana insiste: «Pienso más en los que están allí que en los que están viniendo, porque los que están llegando aquí son los afortunados». Además, recuerda que todavía se siguen recogiendo materiales donaciones en las diferentes sedes de AURA, y que esta colaboración sigue siendo vital para muchas personas.