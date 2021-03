«No solo voy a escalar a los sitios, sino a aprender de ellos»

¿Cómo surge la idea de hablar de la escalada en el Maestrazgo?

Llevo más de una década andando por todos los rincones de la provincia e investigando lo que tenemos, además de disfrutar de los paisajes que muchas veces se buscan en otros lugares. Yo soy un enamorado de la provincia y a raíz de mi inquietud y el afán de aventura quiero seguir ese trabajo de investigación, en este caso centrado en el Maestrazgo, un territorio que me apasiona.

¿Es un territorio con potencial?

El Maestrazgo es el escenario perfecto para un escalador. Es abrumador, hay rincones maravillosos para un amante de la naturaleza.

¿Cómo se va a articular esta guía?

En la línea de los demás libros que he escrito. No es una guía técnica al uso, sino que pretendo descubrir lo que nos pueden ofrecer los lugares. Ha llegado un punto donde ya no solo voy a escalar a los sitios, sino que voy a aprender de ellos y de su idiosincrasia. También es importante conocer las tradiciones de los pueblos, hablar con sus gentes es un auténtico lujo. Pretendo enseñar lo que nos rodea a través de la escalada.

¿Es complicado resumir el territorio con palabras?

Es más que complicado. El sentimiento de un escalador cuando está en un sitio u otro es difícil de expresar. El Maestrazgo es magnífico y único, esa sensación de formar parte de sus paisajes es lo que a mí me ha llevado a poder lanzar un recopilatorio de actividades que se han ido realizando en esta área ya desde los años 70. Mi intención es hacer una relación desde los principios de la historia de la escalada del Maestrazgo hasta nuestros días y siempre centrado en esa escalada de aventura, clásica y tradicional, que es la que está más vinculada a la comarca.

¿Cree que será un paso más para el turismo sostenible?

El turismo que requiere la comarca es sostenible. No podemos meter cosas ajenas a lo que en esencia tiene esta tierra. Lo que hay que hacer es apostar por lo que tenemos no por lo que no tenemos. Creo que a nivel turístico esto va a ser un granito de arena más que ayudará al desarrollo de los pueblos. La escalada va a fomentar otro tipo de riqueza en nuestro territorio. Me propusieron desde la comarca hacer algún tipo de presentación para la gente que se dedica al turismo activo en la zona. Contemplamos poner en común las ideas de unos y otros porque al final todos trabajamos en beneficio del Maestrazgo.

¿Cuál es su lugar favorito del Maestrazgo para escalar?