Noelia Lorén: «Este informe lo debería haber dado la Guardia Civil y unirse al sumario»

¿Cómo te encuentras después de dar a conocer este informe?

Pensaba que iba estar bastante más nerviosa pero me encuentro tranquila porque creo que he hecho lo que tenía que hacer, lo correcto. Este informe lo debería haber sacado la Guardia Civil e incorporarse en el sumario.

¿Qué supone?

Nos da relativamente la razón a las familias. Llevamos mucho tiempo diciendo que no es que las cosas se hicieran mal sino que se podrían haber hecho mucho mejor. El documento está fechado el 13 de diciembre, por lo que los mandos eran conocedores de lo que dice con bastante anterioridad y podrían haber activado a los cuerpos especiales. Los guardias rurales están acostumbrados a pequeños robos, no están para buscar a una persona que ha disparado a matar.

¿Qué habría pasado si se hubiera incorporado a la causa?

La jueza habría unido las causas porque claramente relata que todos hechos desde los robos de finales de noviembre los cometió la misma persona.

¿Qué querías conseguir al hacerlo público?

Sacar este informe no es ir contra la Guardia Civil, no me atrevería y tengo muchos amigos en el cuerpo y además todos los agentes de la zona nos han apoyado sin medida. Pero hay que hacer justicia y la justicia se consigue yendo con la verdad por delante. Las familias ya no vamos a parar hasta lograr justicia. Nunca conseguiremos lo que queremos, porque eso no lo vamos a poder recuperar, pero sí que se esclarezcan las responsabilidades en el caso de que crean que las hay. Y para mí las hay.

¿Te refieres a la responsabilidad del Estado?

Exactamente.

¿No siempre se ha ido con la verdad por delante?

Por desgracia, no. Si yo no hubiera encontrado este documento por azar no habría salido a la luz. En mi humilde opinión deja en entredicho la actuación de la Guardia Civil, sabían que era la misma persona y no se pusieron los medios.

¿Te refieres a los mandos?

Sí, los que tienen un cargo, no a los agentes rasos.

Este informe contradice lo que dijo el capitán de Alcañiz, Horacio Requena, en sede judicial.

Uff… no sé si va a retractar pero se tendría que replantear lo que va a decir porque ese informe desarma todo lo que ha estado diciendo hasta ahora. Dijo que no creía que fuera la misma persona la de los robos que el tiroteo del día 5 pero imagino que ese informe de la Policía Judicial le llegó como capitán y él se lo entregó a mi Víctor como jefe del equipo ROCA.

¿Está en concordancia con lo que Víctor te contaba?

Desde el primer día decía que era la misma persona. Recuerdo que el 13 o el 14 al irse a trabajar y yo le dije ‘Tote, que un tío que va por aquí con una pistola no es normal, ese no es de aquí. Ten mucho cuidado’.

¿Cómo llegaste al documento?

Leí en La COMARCA que Horacio se iba a personar en el juicio de las medallas y me produjo tristeza y rabia. Me puse a releer el sumario y mirando las cosas de Víctor. En una carpeta de trabajo tenía el cuadrante de diciembre y ese informe que yo lo había visto varias veces pero nunca me había dado por mirarlo. Me llamó la atención porque en un lateral ponía ‘confidencial’ y mi sorpresa fue cuando llegué a la última página y leí que la Policía Judicial concluía que era la misma persona el autor del tiroteo que quien robaba en masicos. Inmediatamente llamé a mi abogado y me dijo que consideraba que era una prueba muy importante de cara a los juicios pendientes.

El proceso judicial ya se alarga casi tres años, ¿cómo lo vivís?

Espero que para esta primavera se celebre el juicio del serbio pero es algo que no me preocupa porque tiene todo en su contra.

¿Qué te gustaría que se aclarara más allá de la condena?

El serbio aquí no apareció porque sí, en Italia ya le preguntaron dónde iba y respondió que a Híjar. Entonces el Ministerio Fiscal le repreguntó y volvió a referirse a Híjar, a un pequeño pueblo de Teruel, a hacer negocios. Estaba aquí por algún motivo que no se ha aclarado, de no ser así habría huido después del día 5. Nunca lo sabremos, el serbio nunca dirá el por qué.

Tampoco se ha querido investigar en el juzgado.

No, no se miró.

Este informe también demuestra la gran desprotección de la población.

Nos da la razón a las familias pero también a todo el territorio. La desprotección fue total y absoluta. Teniendo un informe que decía que era la misma persona, ¿por qué no se pusieron más medios? No lo puedo entender.

Y de los guardias de la zona.

Los de aquí podían haber ido una flota pero jugaban al ratón y al gato con la diferencia de que el gato era un león y cuando se dieron cuenta ya no había solución. Tendrían que haber venido cuerpos especiales.

¿Cómo trabajaban?

Había dos o tres días en los que las batidas las hacían mi Víctor y otro compañero. A eso no lo puedes llamar batidas y más para encontrar a una persona que ha disparado a matar.

Y desprotegidos.

Víctor llevaba un chaleco dos tallas más pequeño. Dos de los disparos le penetraron por una zona que tenía que estar cubierta por el chaleco y la autopsia confirmó que fueron los letales. Fue un cúmulo de fallos por todos los sitios.

¿Cómo estáis las familias?

Unidas y conforme pasa el tiempo nos hacemos más fuertes. Vamos a luchar hasta el último día. Ganar la guerra no la vamos a ganar nunca porque somos los grandes perdedores pero sacaremos la verdad. Vamos todos a una y no reblaremos hasta saber qué ocurrió, qué fue lo qué fallo y quiénes fueron los responsables. No voy a decir de la muerte de tres personas pero sí de lo que se hizo. El asesino sabemos quién es, ahora nos faltan los responsables.

¿Ocurrirá algo al saberlo?