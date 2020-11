«Esta novela desmonta la falsa Corona catalanoaragonesa»

'El Conquistador', tu nueva novela, vuelve a demostrar que la corona catalanoaragonesa nunca existió.

Cuentas la vida de Jaime I, un personaje con una infancia difícil, una vida llena de aventuras, de batallas, de sexualidad... ¿Cómo se puede reducir una vida tan intensa en una novela?

¿Hay algo de ficción?

Yo creo que de mis 25 novelas es la única en la que no hay ni un solo personaje de ficción. Todo son personajes históricos. He hecho ficción con la historia, con los personajes… pero es una novela tremendamente documentada. Soy historiador profesional y todas están muy documentadas pero en esta he puesto especial atención. Ha sido el gran reto de la novela: hacer ficción con historia documentada. Es muy complicado y espero haberlo conseguido.

¿Es difícil llevar la Historia al gran público?

Pese a jugar un papel tan importante, ¿los aragoneses conocemos nuestra Historia?

Estamos en la ciudad de la Concordia en un momento difícil en el que 'Alcañiz Lee' apuesta por la cultura...

Recientemente se ha aprobado con polémica la nueva Ley de Educación. ¿Qué opinión te merece?

Me voy a reservar la opinión, no porque no quiera opinar, porque yo opino de casi todo. Sino porque no he tenido tiempo para leerla bien. No me fío de lo que no leo y creo que mucha gente opina sin leer. No de esta Ley, sino de muchas cosas. Creo que hay que opinar con conocimiento de causa.