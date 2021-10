Las nuevas Reinas de Calanda afrontan el nombramiento con «orgullo» y «compromiso»

Más que preparadas y con enorme ilusión. Las nuevas Reinas de Calanda afrontan el nombramiento con la esperanza de que éste sea también el momento en el que la normalidad regrese a la vida del pueblo y así poder desempeñar su labor al cien por cien. Ellas son Pilar (Reina del Pilar), África (Reina del Melocotón), Andrea (Reina de la Juventud), Ana (Reina del Deporte), Ana (Reina de la Peña Taurina), Miriam (Real Moza de Calanda), Fina (Reina de las Personas Mayores), a las que se unen Iria y Pilar (Reinas Infantiles). Todas tienen en común el «orgullo» por sus raíces y la voluntad de demostrarlo. «Espero que después de un largo tiempo sin celebraciones podamos disfrutar de Calanda desde el cariño y la prudencia debido a la situación actual», recuerda la nueva Reina del Pilar, en nombre también de sus compañeras.

Con 19 años Pilar Padilla estudia Magisterio de Educación Primaria y también toca la flauta travesera en la Asociación Musical Gaspar Sanz. Además de la música, la literatura es otra de sus pasiones. Se define como una persona «alegre y cariñosa» que «se exige bastante a sí misma». Lo hará también en posición del nombramiento que ostenta como Reina del Pilar involucrándose en todas las actividades del pueblo. «Además estoy segura de que va a ser un Pilar inolvidable en el que tanto yo como mis compañeras vamos a disfrutar como nunca», asegura.

Para su compañera África Timoneda de 18 años ser Reina del Melocotón en más que un «orgullo». Fue elegida por la Cooperativa San Miguel en la cual ha trabajado temporalmente desde hace 3 años. Estudia doble grado de Derecho y ADE en la Universidad de Burgos y también es parte de la Asociación Musical Gaspar Sanz, donde toca la flauta travesera. «A pesar de ser un año diferente, no tengo ninguna duda de que lo vamos a disfrutar al máximo dentro de lo posible, y vamos a recordar toda la vida los momentos tan especiales que vamos a vivir», recalca.

Este año la Juventud calandina será representada por Andrea Royo, de 19 años. «Bastante positiva y muy perfeccionista» espera estar a la altura y «disfrutar cómo nunca». Además de sus aficiones – el teatro, la escritura y el mundo del motor-, estudia Periodismo en la Universidad Jaume I de Castellón. «Desde que me fui a estudiar fuera me he dado cuenta de lo mucho que me hacen falta algunas cositas de mi pueblo. El templo del Pilar, su gente… Me encanta pasear por el pueblo saludando a cada una de las personas con las que me cruzo», relata.

Reinas Calanda Pilar 2021./ L.C.

También el deporte tiene este año una representante a la altura. Ana Simón, de 19 años, ha estado desde pequeña «muy vinculada» a este ámbito gracias a su padre que fue portero de Calanda. Estudia Educación Infantil y se define como una persona «alegre y muy optimista», de ahí su convicción de que este será un punto de inflexión para Calanda, en la vuelta hacia la normalidad con pasos pequeños pero firmes. «Después de la pandemia que nos ha tocado vivir creo que todas afrontamos esa oportunidad con mucho entusiasmo», asegura. Considera que la unión del pueblo durante la pandemia es precisamente lo que define a sus vecinos.

Miriam Ojea, de 18 años, ostenta el cargo de Real Moza del Cachirulo. Tuvo su primer contacto con la Jota desde muy pequeña y participa en la mayoría de los festivales joteros, así como intercambios con bailadores de otras comunidades. «Como Real Moza no solo represento a Calanda en estos días del Pilar, si no que tengo la suerte de poder representar a esta asociación en cada uno de los cachirulos de diferentes pueblos e incluso comunidades», explica. Destaca de Calanda a su «gente noble, su historia y su futuro prometedor», un legado que representará con «orgullo» ahí donde vaya. Por ahora estudia Enfermería en la Universidad de Gimbernat.

Para Ana Martín, de 19 años, Reina de la Peña Taurina, es todo un «orgullo» representar a este colectivo, en especial por la «ilusión» de su abuelo, socio fundador de la asociación. «Me considero taurina, sé que mi familia está muy orgullosa», matiza. De hecho, lo que más le gusta de su pueblo es la plaza de toros fundada en el año 1914. También pertenece a las Asociación Musical Gaspar Sanz, donde toca el saxofón. Estudia Grado Superior de Educación Infantil en Teruel y le gustaría continuar estudiando magisterio en la Universidad.

Con 69 años Fina García representa con «orgullo» a las personas mayores de Calanda. «Alegre, de buen humor, cariñosa y una súper abuela con sus nietos» le encanta hacer su vida en el pueblo junto a su familia y amigas. «Pertenezco a la asociación del Hogar de las personas mayores desde que me jubilé y voy a hacer gimnasia y a jugar a las cartas», relata. De Calanda «le gusta todo»: sus gentes, sus costumbres y poder salir a los veladores de la plaza durante los veranos. «Espero disfrutar estos días del Pilar con las reinas tan guapas de Calanda y estar a la altura que se merece todo el pueblo».

No pueden faltar las dos reinas infantiles Iria y Pilar, ambas de 10 años. Iria se define «alegre y vergonzosa en ocasiones» y a Pilar le encanta «ayudar a los demás». «Este va a ser un año muy especial para mí y espero disfrutarlo al máximo con todas mis compañeras», destaca esta última. Por su parte a Iria le gustaría tener una relación especial de amistad con las demás Reinas y que este año lo recuerden «por siempre».