Nueve artistas vivirán e interpretarán la Semana Santa del Bajo Aragón

Nueve artistas de diferentes procedencias y disciplinas vivirán desde dentro la Semana Santa del Bajo Aragón y volcarán todas sus impresiones en una gran performance pública prevista para la tarde del miércoles 20 abril.

Llegarán al territorio dentro del proyecto llamado Redoble que organiza el área de Cultura de la Comarca del Bajo Aragón que se desarrollará entre el 13 y el 21 de abril. Dentro de este tiempo, los artistas vivirán los actos programados en la Semana Santa de Calanda, Alcorisa y Alcañiz, los tres pueblos de la comarca bajoaragonesa integrados en la Ruta del Tambor y el Bombo. En esta propuesta comarcal colabora el Ayuntamiento de Alcorisa, población en la que tendrá su sede la residencia, así como Acción!Mad, la plataforma independiente de Arte de Acción y Performance que integra a los artistas.

«A partir de un elemento muy vinculado a la cultura de nuestra comarca como es el tambor y el bombo y que también forma parte del sello de la Unesco, vamos a intentar interpretarlo, reconfigurarlo y adaptarlo e integrar esta tradición inmaterial con arte y vanguardia», dijo el consejero de Cultura, Jorge Abril. Aunque la sede esté en Alcorisa, «queremos hacer comarca y será una residencia lo más participativa posible con el público», añadió. Así, durante su estancia, además de visitar los tres pueblos y vivir su Semana Santa, está prevista la realización de dos talleres de performance, de improvisación para público familiar, además de encuentros y ponencias.

Artistas variados y de primera fila

Los artistas que participarán en la residencia son Abel Loureda, Alba González, Elia Torrecilla, Lucía Peiró, Nieves Correa, Pedro Bericat, Rubén Barroso, además de Dick Verdult, holandés residente en Calanda, y Almudena Millán, perfomer natural de Alcorisa. «Yo estoy súper feliz de que se haya apoyado este proyecto tan innovador que en mi caso, me implica de una manera profesional y emocional», dijo. «Estoy deseando que llegue el momento para acercar este arte contemporáneo a este público al tiempo que nosotros nos nutrimos de esta tradición y aprendemos», añadió.

Comparte este entusiasmo Nieves Correa, artista y coordinadora de Acción!Mad. «Estaremos ocho días viviendo la Semana Santa e integrándonos en todos los actos, es una ocasión única de meternos en esta tradición que algún día fue innovación y de poderla relacionar con el arte contemporáneo. Es un lujo estar unos días viviéndola y desde la performance, la música y la acción poder plantear lo que a nosotros nos ha inspirado», concluyó.

Abel Loureda (Mieres, -Asturias- 1973). Artista por el del devenir de la vida más que por vocación. En los años noventa funda, junto con el desaparecido Nel Amaro, ‘Espacio Arte Excétrico’, colectivo que organizó más de una decena de festivales de performance en Asturias. Desde 2012 trabaja junto con Nieves Correa. Se les ha visto en Finlandia, Alemania, Francia, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Irlanda del Norte, Suiza, Japón y Ecuador.

Alba González (1994) Ciudad Rodrigo, Salamanca. Artista multidisciplinar graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València. Su proceso creativo parte de la performance, desde donde aborda otras disciplinas como el arte sonoro o la instalación. La obra de Alba González ha podido verse en diferentes festivales y espacios alternativos o en instituciones como CCCC o MUSAC. Forma o ha formado parte de colectivos como AMA, Albastru, FAIL, Animal House, Lasganaslaspierdes o NOCK y de las asoc. culturales UAW/MF y M.A.L. Es editora de la revista objeto LABOLA y se ha interesado por la gestión cultural, el comisariado y el ámbito teórico, cursando actualmente el grado en Historia del Arte de la Universitat de València.

Almudena Millán. Pintora, performer y educadora. Licenciada en Bellas Artes y Máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Como performer ha participado en festivales y encuentros de arte de acción como Acción!Mad, I Semana de la Performance (Madrid), Month of Performance Arte (Berlín), Out of Mind (Zaragoza) y otros celebrados en Valencia, I Jornada de Arte de Acción, Fills d’Acción y Cicle d’Art d’Acció en el Centre del Carme Cutura Contemporània de València. Miembro de la asociación Art D’.

Dick Verdult (Eindhoven. Holanda, 1954). En los setenta y ochenta trabajó en el cine interactivo, hizo televisión punk y películas independientes. En los 90 creó el grupo de arte intermedia y performances IBW (Instituto de Lunatismo Abordable).Desde el 2000, Verdult trabajó el género de la cumbia latinoamericana, transformándola drásticamente, ahí surgió el personaje de Dick El Demasiado, faceta en la que crea las cumbias lunáticas y/o experimentales -que se alejan de cualquier categoría musical- en las que incorpora diferentes ritmos.

Elia Torrecilla (Vigo, 1985) dirige el Festival Internacional de Performances Mínimas Urbanas en Vídeo “Cuerpo Urbano en Acción” y coordina el espacio artístico Fantastik Lab. Desde 2013 hasta la actualidad viene mostrando el trabajo desarrollado en diversas exposiciones y eventos artísticos, tanto nacionales como internacionales, cuyo eje central gira en torno al trinomio “cuerpos-espacios-desplazamientos”. Ha participado en diversos proyectos de Investigación I+D entre los que destacan Recuperación de prácticas pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y su contribución a la historia de la performance europea (har2014-58869-p) y ARGOS. Performances audiovisuales desarrolladas a partir del Sonido y del espacio escénico (Ref. PID2020-116186RA-C32).

Lucia Peiró (Valencia, 1967). Artista plástica e interdisciplinar que desde finales de los años ochenta realiza la práctica de la performance y el arte de acción. Ha realizado la gestión de Festivales y Encuentros de performance, Cicle Arrt d’Accció O.C.C.C. (2007-2011) y Vetlada Dadá Sporting 2016. Actualmente co-gestiona y co-coordina el Cicle Art D’ en el Museo Centro del Carmen de Valencia CCCC. Su trabajo se ha presentado en diferentes Festivales, Encuentros de Arte de Acción y Performance festivales internacionales, centros de arte y museos de España, Francia, Finlandia, Alemania, Argentina, Canadá, Estados Unidos. Ha realizado diferentes Residencias Artísticas como Las Cigarreras, Alacant dentro del proyecto Cultura Resident. Consorci de Museus Comunitat Valenciana en 2017 y también trabaja la parte pedagógica de la performance en proyectos con docentes de Bachillerato Artístico y la ESO dentro del programa Resistències Artístiques CCCC, así como imparte talleres de performance en museos, centros de cultura y a través del CEFIRE.

Nieves Correa (Madrid, 1960) comienza su carrera en el Arte de Acción y la Performance a finales de los años ochenta y desde entonces a participado en festivales y encuentros en Europa fundamentalmente pero también en Canadá, Ecuador, Argentina, Uruguay y Japón. «Mis performances están siempre relacionadas con el espacio en el que suceden, me gusta explorar y explotar las posibilidades físicas y/o simbólicas del lugar en el que trabajo; y ese espacio me ayuda a conformar la estructura formal de mis propuestas. Es posible que un material, una situación o una obsesión desencadene un proceso, y a partir de esa primera aproximación construyo la performance desde una perspectiva formal analizando el tiempo, el espacio, mi presencia, la audiencia, el material……!», dice la artista.

Pedro Bericat (Zaragoza, 1955) practica el Arte Correo, Arte Sonoro y la Performance desde los años ochenta. Arte Sonoro: ‘The Great New World In Environment And Acceleration’. Rotterdam (Holanda) 1992. ‘SIN NUMERO’. Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1996. Staalplaat Soundsystem. Berlín (Alemania), 2001. Isea. Vancouver (Canadá), 2015. Arte Sonoro en España (1961-2016). Fundación Juan March. Madrid, 2016. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2020. ‘LA ACCION’, una historia provisional de los noventa. MACBA, Barcelona 2020. Madrid 2020.

Rubén Barroso (Sevilla, 1964) es artista intermedia, comisario y gestor de proyectos de arte contemporáneo, educador en museos y editor de publicaciones alrededor de la performance y la perfomatividad. Director del festival CONTENEDORES, un evento dedicado a la acción, la performatividad y los otros comportamientos artísticos, establecido desde hace 22 años en Sevilla, director de Fonoteca de Sevilla y de múltiples programas en torno a la actualidad del arte.