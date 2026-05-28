El nuevo grado de Medicina solo tendrá dos cursos en Teruel y después los alumnos se tendrán que trasladar a Zaragoza

El nuevo grado de Medicina en Teruel solo tendrá dos cursos en la capital turolense y no toda la carrera completa, por lo que a partir de tercero los alumnos deberán trasladarse a Zaragoza para seguir con la carrera, de seis años en total. Comenzará el próximo curso académico 2026-2027 con 45 plazas de nuevo ingreso que este miércoles se aprobaron en Consejo de Gobierno. Los estudios estarán integrados dentro del propio hospital Obispo Polanco, puesto que así se facilita la movilidad docente y el contacto de los alumnos con la realidad sanitaria del día a día.

Con la implantación del grado de Medicina en Teruel, el próximo septiembre, por primera vez en Aragón se podrán comenzar estos estudios en los campus públicos de las tres provincias. La Universidad de Zaragoza ofertará un total de 310 plazas de nuevo ingreso en una apuesta clara por el refuerzo de los grados sanitarios en los centros universitarios de la comunidad autónoma según se destacó en el Consejo de Gobierno. Esta decisión supone un paso más en la descentralización del sistema universitario que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón en colaboración con la Universidad de Zaragoza para promover el equilibrio territorial y acercar las enseñanzas oficiales a diferentes puntos de la Comunidad.

Con este incremento en la oferta de plazas el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón garantiza e impulsa la planificación académica necesaria para la implantación del grado y el desarrollo de actuaciones orientadas a la mejora de la calidad docente e investigadora en el Hospital Obispo Polanco como hospital universitario.

La ampliación de las plazas viene avalada por el informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) el 21 de marzo de 2026 y la posterior aprobación del Consejo de Universidades el 5 de mayo de 2026. Además la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación confirmó el pasado 14 de mayo la disponibilidad e idoneidad de los recursos del sistema sanitario aragonés para impartir una formación práctica de calidad a estos nuevos estudiantes. La ACPUA será la encargada de realizar el seguimiento y la renovación de la acreditación de estas enseñanzas.