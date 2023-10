El nuevo Hospital de Alcañiz no tiene un plan para equiparse a tres meses de que termine la obra

El nuevo Hospital de Alcañiz aún no tiene un plan de equipamiento a tres meses de que terminen las obras. Es ahora cuando se está licitando por 157.244 euros la redacción de un servicio de asistencia técnica para la elaboración del ‘Plan de dotación de equipamiento del Nuevo Hospital de Alcañiz’. Es decir, que cuando la obra está a punto de terminar, aún se debe elaborar esta memoria técnica para definir de dotación de todos los espacios del nuevo Hospital por cada uno de los servicios. Desde la relación del equipamiento que necesita el centro, las características técnicas de los equipos y el importe unitario y el total estimado en el caso de las nuevas adquisiciones.

Según la licitación, la memoria se comenzará a redactar a mediados de diciembre, una vez se adjudique el contrato y tardará seis meses en elaborarse. Es decir, se entregará al Salud en junio de 2024 y será entonces cuando comenzará el proceso para licitar la compra del equipamiento que considere el estudio que necesita el nuevo Hospital, que se prolongará también unos meses entre su tramitación administrativa y la posterior instalación.

Estos plazos, junto a que aún no están construidos los accesos, que cortarán por completo toda la vía verde, hacen complicado que sea realista que algunos servicios se puedan trasladar al nuevo Hospital para comenzar su actividad a lo largo de 2024, la fecha que defendió el anterior ejecutivo autonómico del PSOE en la pasada legislatura. Aseguró que la obra estaría finalizada cuando terminara 2023, como así será; y que por sus dimensiones y características las obras del Hospital y el vial no podían ser paralelas; y que no habría problema en que conviviera el inicio de la actividad en el Hospital, que se llevará a cabo a lo largo del próximo año de forma progresiva por servicios, con la construcción del vial.

Con el cambio de gobierno con la entrada de PP y Vox al Pignatelli ese plazo ya se pospuso públicamente a «principios de 2025». El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, pidió hace tres semanas en las Cortes ser «realistas» con los plazos que se han venido manejando para la finalización de esta reivindicada infraestructura.

Bancalero dijo que se va a «agilizar» la licitación del equipamiento para que se lleve a cabo en 2024 en paralelo a la urbanización del entorno. Es cuestión de poco tiempo que se adjudique la construcción del vial de acceso al Hospital después de que el pasado lunes la Mesa de Contratación diera el visto bueno a la documentación aportada por el licitador mejor clasificado en el concurso convocado por el Salud.

De hecho, en uno de los primeros documentos firmados por el nuevo gerente de los sectores de Teruel y Alcañiz, Pedro Eced, el pliego para la elaboración del plan de equipamiento, ya especifica que «la obra de construcción presenta ya un estado muy avanzado de ejecución de su estructura, manejándose plazos de finalización en el primer trimestre de 2024». No obstante, según ha podido confirmar la La COMARCA, la obra civil estará terminada en la fecha previa, finales de 2023, pero las contratas estarán trabajando unos meses más para darle los últimos «repasos» a una construcción con una superficie de 53.241 metros cuadrados, tres veces más que la superficie actual. «La puesta en marcha del Hospital requiere previamente la urbanización del vial de acceso al hospital, obra que se encuentra actualmente en fase de licitación, y cuyo plazo de ejecución estimado es de 14 meses, por lo que la apertura del centro no está prevista para antes de finales de 2024 o principios de 2025. En paralelo con la construcción del vial de acceso al hospital es necesario definir la dotación del equipamiento necesario para esta nueva infraestructura sanitaria, al objeto de tener todo el equipamiento instalado y puesto en marcha para cuando se termine el vial y se pueda abrir el centro», especifica el documento.

14 meses de obras del vial

Una vez se adjudique el contrato del vial y, posteriormente, se firme el acta de replanteo, comenzará a contar el tiempo. Los trabajos se ejecutarán en 14 meses y, teniendo en cuenta de que la construcción del Hospital va en plazo y finalizará antes de terminar el año, la zona seguirá en obras hasta entrado 2025.

Tres de las principales empresas que están construyendo el nuevo centro sanitario se encargarán también de edificar el vial. Su oferta ha sido la que ha obtenido la mejor puntuación en el concurso publicado a finales de mayo, al que se presentaron ocho propuestas. La UTE ganadora está formada por COPHA (Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos), propiedad del Grupo Mariano López Navarro, el encargado de la obra civil; y las dos empresas que se asociaron para asumir la estructura, urbanización y servicios, la alcañizana Aragonesa de Obras Civiles y Vialez Constructora Aragonesa (Grupo Sorigué). Hace unas semanas el Salud abrió el tercer y último sobre de las ofertas; y cuando haga oficial la adjudicación se conocerá el precio del contrato, que salió a licitación por 10,9 millones de euros financiados en parte con fondos FITE.

El proyecto global del vial incluye la construcción de una rotonda desde la carretera de Caspe (N-211) y la urbanización de los accesos; y la construcción de un vial desde la glorieta anterior hasta el límite de la parcela del nuevo Hospital. Además, las obras incluyen los desvíos de las acequias de riego afectadas y los trazados de las nuevas redes de aguas residuales, recogida de pluviales y canalización hasta el cauce del río Guadalope, red eléctrica de media tensión y baja tensión, alumbrado público, agua potable, gas natural, telecomunicaciones, jardinería y red de riego. Se construirá una avenida sobre el trazado de la vía verde con doble calzada en cada dirección y dos rotondas de acceso al nuevo Hospital. Tendrá 1,2 kilómetros de longitud y más de 30 metros de anchura y dispondrá de carril bici y arbolado.

Se podrá reutilizar equipamiento

Mientras tanto, en la elaboración del citado plan de dotación de equipamiento de todos los espacios del nuevo Hospital se definirán las necesidades por cada uno de los servicios. Primero se elaborará una memoria que recoja todas las necesidades asistenciales definiendo el nivel tecnológico que debe tener el equipamiento en base a la cartera de servicios prevista y asignándolo por servicios y áreas. Se realizará la estimación económica del importe que supondría la dotación potencial de equipamiento en el caso de que todos los equipos fueran de nueva adquisición. Después se realizará un inventario de la dotación del actual Hospital y una propuesta del equipamiento que se puede trasladar.

Por último, en base a los dos estudios anteriores, se redactará al Salud una propuesta de equipamiento a adquirir y del que se puede reaprovechar del actual Hospital. Incluirá el coste unitario y global estimado para cada una de las partidas de todo tipo a adquirir para que el Salud conozca el importe que debe presupuestar.