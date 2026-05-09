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09 MAY 2026|

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El nuevo Hospital de Alcañiz terminará su traslado sin poder abrir la cafetería

Hacen falta obras por valor de más de 200.000 euros para equipar todo el espacio

El aparcamiento del nuevo Hospital de Alcañiz comienza a llenarse de coches con la llegada de las nuevas especialidades / Jorge Pérez
El aparcamiento del nuevo Hospital de Alcañiz comienza a llenarse de coches con la llegada de las nuevas especialidades / Jorge Pérez

Marina Monreal09 05 2026

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Alcañiz

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Menos de seis semanas quedan para la fecha marcada para la mudanza definitiva al nuevo Hospital de Alcañiz: el 15 de junio. Aunque la apertura paulatina de los servicios médicos progresa adecuadamente, hay otras cuestiones también de vital importancia que no estarían todavía tan definidas. La cafetería del Hospital de Alcañiz necesitará obras por valor de 239.507,34 euros para poder llevar a cabo el equipamiento y los últimos detalles. El proyecto se encuentra todavía evaluando las propuestas y aunque el Salud ha puesto en marcha el proceso como urgente, estas podrían no estar a tiempo.

Aunque desde el Departamento de Sanidad no han podido confirmar que el traslado definitivo se hará sin la cafetería, todo hace pensar que es imposible cumplir el plazo ya que la licitación estima dos meses para completar las obras pendientes en la cafetería del nuevo hospital.

El documento público de la licitación explica que el nuevo Hospital de Alcañiz necesita instalar todo el equipamiento y realizar obras de acondicionamiento para poner en marcha el servicio de cafetería-restaurante destinado a profesionales, pacientes y usuarios, ya que estas actuaciones no se incluyeron en la construcción inicial del centro. Además, recuerda que en 2025 ya se intentó adjudicar este servicio mediante una concesión, en la que la empresa debía asumir la inversión, pero el concurso quedó desierto pese a contemplar una concesión de diez años.

Ante esta situación, el Salud ha optado por asumir directamente el equipamiento y las obras necesarias en la cafetería del Hospital de Alcañiz. La urgencia se justifica por el inminente traslado de la actividad asistencial al nuevo hospital. A todo ello se suma que las nuevas instalaciones, situadas fuera del casco urbano de la localidad, hacen que no exista ninguna otra oferta hostelera accesible para pacientes y trabajadores.

Según se desprende de la propuesta de la DGA, la empresa que resulte adjudicataria deberá asumir una actuación integral para dejar operativo el servicio de cafetería-restaurante antes de la apertura del centro sanitario.

El contrato incluye tanto las obras de acondicionamiento como el suministro e instalación de todo el equipamiento necesario para la cafetería del hospital. Hay que ejecutar trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, ventilación, extracción de humos, gas y frío industrial, además de instalar toda la maquinaria y el mobiliario de la cafetería. La empresa será responsable incluso de aquellos elementos o trabajos que no aparezcan expresamente detallados pero resulten necesarios para que el servicio funcione correctamente.

Entre el equipamiento previsto figuran cámaras frigoríficas, cocinas de gas, freidoras, campanas de extracción, lavavajillas industriales, vitrinas refrigeradas, buffet, barra de cafetería y mobiliario para las zonas de público y personal del nuevo hospital.

La empresa también deberá encargarse de obtener licencias y permisos, legalizar las instalaciones y aportar toda la documentación técnica y certificados necesarios para la puesta en marcha de la cafetería del Hospital de Alcañiz. Además, tendrá que realizar pruebas de funcionamiento, formar al personal y garantizar el mantenimiento y reparación de los equipos durante al menos dos años. El pliego obliga asimismo a minimizar las molestias sobre la actividad hospitalaria. Cabe recordar que cuando el Salud buscó un gestor, las condiciones requerían poner en marcha todo lo anterior citado y pagar un canon anual de 6.000 euros.

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