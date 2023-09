El nuevo prodigio de la pesca es de Alcañiz: Mateo Broc, de 10 años, ya es deportista de alto rendimiento

El joven pescador Mateo Broc, de 10 años, ya es pescador de Alto Rendimiento. El de la Sociedad Deportiva de Pesca de Alcañiz logró tal reconocimiento tras firmar un valiosísimo séptimo lugar individual en el Campeonato de España de salmónidos juventud para aquellos deportistas menores de 18 años. Además, contribuyó para que la selección aragonesa, de la que formó parte, lograse la medalla de bronce por autonomías.

La competición, desarrollada en el río Trubia -a unos 15 kilómetros de Oviedo, no pudo comenzar mejor para el pescador de Alcañiz que, además, fue una vez más el más joven participantes. Broc, con hasta 10 capturas, salió líder de la primera manga. A partir de ahí, la suerte no acompañó, pero el joven bajoaragonés logró puntuar en todas las rondas. «Logró salvar el hacer un cero y eso le aupó en la general. No fue una competición fácil ya que era un río muy técnico. Tenía poca agua y las truchas atlánticas son diferentes a las mediterráneas», explicó Fernando Broc, padre del protagonista.

El alcañizano Mateo Broc en plena faena durante el Campeonato de España de salmónidos juventud en Asturias. / F.B.

En total, después de la primera manga, fueron 2, luego 1 y finalmente otras 2 las capturas de Mateo en competición. Todo a través de la técnica de mosca seca en la que la mosca va por encima del agua. «En este caso hay que tener sí o sí una técnica de lanzado muy buena. Hay que hacerlo muy bien para que la trucha te pique», añadió el mayor de los Broc.

Ahora, al ser deportista de Alto Rendimiento, Broc tendría la posibilidad de clasificarse para el mundial si terminase en próximas ediciones del campeonato nacional entre los tres primeros. Eso sí, el reglamento le impide acudir a citas mundialistas, al menos, hasta que cumpla los 14 años. «No hay prisa. Lo importante por ahora es que se lo pasó genial, lo hizo muy bien e hizo muchos amigos», terminó Fernando Broc.