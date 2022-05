Ocho participantes de la tractorada de Alcañiz son multados por tocar el claxon fuera del recorrido

Ocho agricultores que participaron en la multitudinaria protesta por las calles de Alcañiz para denunciar el disparado precio de los carburantes el pasado 1 de abril han sido multados por tocar el claxon con su tractor fuera del recorrido establecido. Los afectados realizaron pitidos en varios puntos kilométricos de la carretera N-211 del tramo comprendido entre la Venta de la Pintada, desde donde partieron una veintena de tractores, y la localidad de Alcorisa. Se dirigían al polígono Las Horcas de la capital bajoaragonesa para reunirse con otros 550 vehículos, entre ellos unos 350 tractores, antes de que comenzase la manifestación a las 11.00.

Las ocho denuncias de la Guardia Civil por “emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido” llegaron a los respectivos agricultores afectados la semana pasada. Todos ellos ya han pagado la multa de 80 euros, que por pago pronto se redujo a 40 euros. La Plataforma para la Defensa de los Agricultores y Ganaderos, convocante de la manifestación, reunirá dinero entre sus asociados para ayudarles a pagar la multa. “Quien quiera colaborar podrá hacerlo en la charla que celebraremos en Alcañiz el próximo día 20 de mayo”, ha señalado el presidente de la plataforma, Aurelio Badal.

Badal ha explicado que, en un principio, pensaron en enviar un comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Teruel para “pedir explicaciones de lo sucedido”. Sin embargo, tras consultarlo con un abogado, “vieron que era poco defendible” al haberse tocado el claxon fuera del recorrido establecido -correspondiente al trazado urbano del circuito Guadalope- y descartaron también presentar un recurso.

“Lo veo una falta total de decoro que por pasar por dentro de Alcorisa y pegar unos pitidos te tengan que multar, aunque no esté dentro del recorrido”, ha lamentado Badal, quien destaca que la mayoría de los bocinazos se produjeron dentro de la propia localidad. Asimismo, ha apuntado que en la próxima manifestación que organicen “tendrán que pedir permiso en todas las carreteras de Teruel, a ver si así no les denuncian”. “Si alguno hubiera hecho algo, hubiera roto algo o hubiera infringido normas de seguridad vial incurriendo un peligro para los demás, me hubiera parecido muy bien que lo denunciasen. Sin embargo, no veo el problema en tocar la bocina cuando pasas por dentro de una localidad y encima los vecinos salen a aplaudirte”, ha concluido Badal.