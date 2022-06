La ola de calor provocará máximas de más de 40ºC y podría pulverizar récords de temperatura para un mes de junio

El calor gana terreno y seguirá haciéndolo en los próximos días. Una masa de aire cálido procedente de latitudes tropicales de África comenzó a instalarse en la Península Ibérica a finales de la semana pasada, entrando definitivamente en toda la cuenca del Ebro desde el domingo. El ascenso térmico está siendo este martes más evidente con registros que superarán con creces los 35ºC y mínimas que esta próxima madrugada serán tropicales -iguales o superiores a 20ºC- en la mayor parte de las capitales de comarca, especialmente en las situadas a menor altitud. Serán en el Bajo Martín, Bajo Aragón-Caspe y en Alcañiz donde más se disparen las temperaturas.

Lo peor, sin embargo, está por llegar. El ascenso de las temperaturas continuará el miércoles con una jornada tórrida en la que se pueden superar por primera vez en lo que va de año los 40ºC en distintos observatorios de las ya citadas comarcas. La temperaturas mínimas en estas zonas estarán por encima de los 20ºC por lo que se producirán noches tropicales. Lejos de mejorar la situación, los pronósticos indican que el jueves y el viernes la masa de aire cálido llegará a su punto álgido pudiéndose alcanzar máximas de 41ºC o 42ºC. No se descarta que en algunos observatorios se pueda batir el récord de temperatura máxima para un mes de junio.

La Agencia Estatal de Meteorología incrementó sus avisos poniendo a todo el Bajo Aragón Histórico en aviso naranja. Asimismo, lanzó el lunes un nuevo aviso especial por ola de calor. No obstante, existe una baja probabilidad de que se produzcan tormentas de cara a las tardes de las próximas jornadas. Ello haría que las máximas, finalmente, no sean históricas pero podría causar algún incendio forestal si las precipitaciones son escasas y van acompañadas de aparato eléctrico. No se descarta que debido a la gran cantidad de energía que acumulan las nubes de evolución en situaciones de calor extremo, pueda producirse granizo.

La situación no se normalizará hasta el domingo, momento en el que se produzca una notable bajada de las temperaturas y probables tormentas generalizadas de cara al lunes. Pese a que el calor intenso será generalizado, las localidades del Maestrazgo, Cuencas Mineras y la zona más alta de Andorra-Sierra de Arcos disfrutarán de un panorama más llevadero que en el resto de comarcas. La elevada altitud hará que las mínimas caigan con facilidad de los 20ºC y no se espera que las temperaturas máximas suban más allá de los 35ºC.

El ascenso de las temperaturas mínimas ha sido durante la madrugada del martes más evidente tras una jornada del lunes y un fin de semana con temperaturas mínimas aún dentro de unos valores razonables que incluso estuvieron por debajo de los 15ºC en en valles y zonas de montaña. Dentro de la red de observatorios de Aemet, Híjar registró la temperatura máxima el sábado con 38,1ªC. Por su parte, Caspe registró 37,3ºC durante la misma jornada. Pese a que el domingo la máxima fue de 37,0ºC, la Ciudad del Compromiso registró una mínima de 20,0ºC.

En Alcañiz la temperatura máxima el lunes fue de 36,2ºC. El valor más alto se registró, de igual modo, el sábado con 37,5ºC y no se registraron noches tropicales, es decir, las mínimas bajaron en todos los casos de los 20ºC. En el resto de comarcas a mayor altitud las máximas se quedaron por debajo de los 35ºC, en buena parte gracias a las débiles precipitaciones que se produjeron todas las tardes.