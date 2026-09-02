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02 SEP 2026|

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Oliete coloca la primera piedra de su futura área recreativa y sendero interpretativo de Las Choperas

El proyecto busca proteger y poner un valor uno de los espacios naturales más singulares del municipio

Representantes institucionales en la colocación de la primera piedra de la futura área recreativa de Oliete / A. O.
Representantes institucionales en la colocación de la primera piedra de la futura área recreativa de Oliete / A. O.

La COMARCA02 09 2026

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El Ayuntamiento de Oliete, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y la Asociación para la Conservación de las Choperas local colocaron el martes la primera piedra de la futura Área Recreativa y Sendero Interpretativo de Las Choperas de Oliete, un proyecto destinado a proteger y poner en valor uno de los espacios naturales más singulares del municipio.

El acto institucional, al que han asistido Ana Oliván, Directora General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón; Emilio Pérez, director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo en Teruel del Gobierno de Aragón, Rogelio Villanueva, alcalde de Oliete; y Rafael Quílez y Daniel Lahoz en representación de la Asociación para la Conservación de las Choperas de Oliete, ha supuesto el inicio de una actuación que permitirá recuperar y acondicionar este espacio de la ribera del río Martín, dentro del ámbito del Parque Cultural del Río Martín, para convertirlo en un lugar accesible para el disfrute ciudadano, la educación ambiental y el turismo sostenible.

Tras la colocación simbólica de la primera piedra, representantes de las entidades promotoras han participado en una charla informativa en el Centro de Interpretación de Cultura Ibérica a la que han asistido más de 40 vecinos y vecinas de Oliete. En ella se ha abordado tanto la situación actual de Las Choperas como las actuaciones previstas y el impacto que tendrá el proyecto en el municipio.

Un proyecto para conservar y abrir Las Choperas

La actuación contempla la creación de un área recreativa integrada en el entorno natural, un sendero interpretativo de aproximadamente 2 kilómetros, actuaciones de restauración paisajística y diferentes recursos divulgativos para acercar a vecinos y visitantes la biodiversidad, la geología y la historia vinculada al río Martín.

El recorrido será 100 % accesible y contará con puntos interpretativos, señalética, espacios de observación de fauna y zonas de descanso y convivencia. Con este proyecto, Oliete apuesta por proteger y poner en valor su patrimonio natural al tiempo que incorpora una nueva infraestructura para el ocio, la práctica deportiva, la educación ambiental y el turismo sostenible.

La cita reunió a un nutrido número de público en Oliete durante la presentación / A. O.
La cita reunió a un nutrido número de público en Oliete durante la presentación / A. O.

Un nuevo recurso para el futuro de Oliete

Las Choperas de Oliete constituyen un espacio de especial valor ambiental por su vegetación autóctona de ribera y su papel como refugio para aves y fauna local, además de formar parte de un corredor ecológico de relevancia territorial.

La actuación pretende contribuir a mejorar la biodiversidad y la conservación del ecosistema de la ribera del río Martín, pero también a generar nuevas oportunidades para el municipio, ampliando su oferta de turismo de naturaleza y creando un espacio que mejore la calidad de vida tanto de vecinos como de visitantes.

La futura Área Recreativa y Sendero Interpretativo de Las Choperas se plantea así como una nueva infraestructura al servicio del territorio, capaz de conectar conservación ambiental, educación, ocio y desarrollo rural y de acercar este patrimonio natural a las próximas generaciones.

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